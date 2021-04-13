У Єгипті заарештували судно "Ever Given": від власника вимагають майже $1 млрд

Економічний суд Ісмаїлії (Єгипет) видав попереджувальний наказ про арешт судна "Ever Given", яке раніше заблокувало Суецький канал. Управління каналу звернулося до суду з клопотанням про підписання вилучення судна доти, поки не буде виплачена сума в розмірі $900 млн.

Про це повідомляє видання Shorouk news. Кошти підуть на покриття витрат з технічного обслуговування судна та відновлення руху.

Наразі судно знаходиться в районі Гірких озер в Ісмаїлії. Постанову було видано в заяві про арешт, поданому до суду владою Суецького каналу.

Так, 400-метровий контейнеровоз Ever Given 23 березня застряг в найвужчій ділянці Суецького каналу і повністю його заблокував. За попередніми даними, причиною послужили несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, блокування Суецького каналу на 6 днів могло принести близько $1 млрд. збитків. Таку інформацію озвучив голова управління водного об'єкта адмірал Усама Рабіа. Остаточну суму втрат поки підраховують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок різко впали на тлі інформації про розблокування Суецького каналу через застряглий там вантажний контейнеровоз Ever Given.