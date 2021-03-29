"Слуги народу" розповіли, скільки Україна заплатить компанії Маска за запуск супутника

Україна успішно провела переговори з компанією американського винахідника Ілона Маска SpaceX щодо співробітництва для запуску супутника дистанційного зондування Землі "Січ 2-30 (2-1)". Вартість запуску – 1 млн доларів.

"Цього року ми налаштовані запустити український супутник "Січ 2-30" на ракетоносії Falcon 9 компанії SpaceX. Ця подія приурочена до 30-річчя Незалежності України... Вартість запуску абсолютно адекватна, хоча починали розмови з 8-12 млн доларів", – розповів народний депутат фракції "Слуга народу" Дмитро Наталуха. Про це повідомляє пресслужба політичної партії.

За його словами, серед умов – передплата 70% вартості запуску за тиждень після підписання контракту.

"Гроші в країни на це є, ми їх перенаправили з іншого проєкту "Циклон 4", адже він застарів за своїми характеристиками. Комітет усе залежне зробив стосовно обговорення умов, тому далі справа за урядом, який має розглянути це питання і потім – підписання договору й оплата", – резюмував Наталуха.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що вивести на навколоземну орбіту космічний апарат дистанційного зондування Землі "Січ 2-30 (2-1)" Україні потрібно до кінця 2021 року.