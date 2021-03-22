Шмигаль попередив ЄС, чим обернеться запуск "Північного потоку-2"

Олексій Тітофф Ринки та компанії 08:30, 22.03.2021 Оновлено: 08:33, 22.03.2021

Закінчення будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" посилить агресію Кремля в Україні.

Про це попередив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає DW. На його думку, завершення будівництва не в інтересах Європи.

"Якщо" Північний потік-2 "буде введено в експлуатацію, Росія стане отримувати більш високі прибутки, завдяки яким зможе серед іншого фінансувати свої агресивні дії в Україні", – сказав глава уряду.

Раніше Шмигаль розповів, що через українську газотранспортну систему з РФ в ЄС можуть доставляти 140 млрд кубометрів блакитного палива, при цьому транспортують всього 55,8 млрд кубів на рік. Однак запуск нової "труби" може порушити енергетичну безпеку Євросоюзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "зелених" Німеччини закріпила в своїй передвиборчій програмі плани заборонити російський газопровід "Північний потік-2".

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Економіка Ринки та компанії

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