Сенатори США закликали покласти край "Північному потоку-2"

Глава Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес разом із двома десятками сенаторів закликав адміністрацію президента ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2" і покласти край проєкту.

Про це йдеться в листі сенаторів держсекретареві Ентоні Блінкену. "Ми закликаємо до прискорення зусиль зі створення строгих санкцій проти "Північного потоку-2", щоб задовольнити терміновість моменту. Як ви знаєте, "Північний потік-2" буде повністю побудований в цьому році, якщо будівництво продовжиться безперешкодно. Ми закликаємо вас використовувати всі доступні інструменти, щоб зупинити будівництво трубопроводу", – йдеться у повідомленні.

Сенатори відзначають, що з самого початку будівництво газопроводу "Північний потік-2" було чіткою геополітичної метою, щоб Росія могла надавати довгостроковий вплив на енергетичний стан Європи. Багато хто в Європі прийшов до такого висновку, в результаті чого Європейський парламент і багато держав, а також законодавчих органів висловлюють рішучу опозицію "Північному потоку-2". Вони розуміють, що цей трубопровід потенційно може укласти між Європою і Росією домовленості. Крім того, газопровід позбавить Росію від необхідності транзиту газу через Україну.

"Ми продовжуємо рішуче підтримувати відносини з Україною, оскільки вона піддається незаконній російській окупації Криму та регулярними атаками російських військ на Донбасі. Україна знаходиться на демократичній траєкторії, і, хоча її прогрес не завжди був лінійним, українські демократи заслуговують нашої підтримки і допомоги. Дуже важливо, щоб Сполучені Штати були солідарні з народом України. Ми сподіваємося що президент Байден скоро буде безпосередньо взаємодіяти з президентом Зеленським, а Департамент розробить багатогранну основу для двосторонніх відносин на вищому рівні, спрямовану на вирішення війни Росії проти України і незаконну окупацію Криму, а також сприяти розвитку збройних сил України, кібербезпеки, енергетичної безпеки і демократичним

установам", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув до Брюсселя на першу для себе зустріч глав МЗС країн-членів НАТО, підтвердив позицію Вашингтона щодо проєкту газопроводу "Північний потік-2". Він суперечить інтересам Європейського Союзу і йде на шкоду Україні.

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