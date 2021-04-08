РНБО готує новий "чорний список": під загрозою друг ексглави податкової Верланова

Поки колишній глава податкової Сергій Верланов облаштовується в Німеччині, його давній друг і, як стверджують в своїх розслідуваннях ЗМІ, спільник Василь Костюк ризикує потрапити в новий список санкцій РНБО.

Так, 9 квітня нібито введуть санкції проти тих, хто займається відмиванням ПДВ. У списку, який опублікував і незабаром видалив telegram-канал журналіста Євгена Плінского "Брудні ігри", є адвокат і "схемщик" зі Львова Костюк ( "Вася Львівський").

Сліди Костюка простежуються і в період, коли Верланов керував податковою:

Верланов призначив керівником Київської податкової Ореста Вітика, який раніше працював в рідному регіоні Костюка і який, як стверджують ЗМІ , пов'язаний з ним цілою низкою схем;

при правлінні Верланова схема Костюка продовжувала розростатися, його підозрюють у відмиванні ПДВ на мільярди гривень;

Верланова і Костюка пов'язує багаторічна дружба.

Костюк – відомий адвокат і підприємцець, якого вже багато років публічно звинувачують в багатомільярдних схемах з ПДВ. Генерал-майор податкової поліції Юрій Атаманюк в інтерв'ю "Гордону" назвав Костюка організатором цілої злочинної групи, яка з оборотом 25 млрд грн має дохід в розмірі близько 2,5 млрд грн.

Якщо оцінки податківця хоча б приблизно відповідабть дійсності, Костюк – гривневий мільярдер. "З'явився один всім відомий маленький майданчик ... Це львівський конвертаційний центр. Його власник – Василь Костюк", – розповідає генерал.

Василя Костюка в ЗМІ також називають "другом дитинства" Сергія Верланова. Для цього є і непрямі підтвердження – вони обидва в 2003 році отримали дипломи за спеціальністю "правознавства" ЛНУ ім. Івана Франка. Однокурсники продовжили спілкуватися і після випуску.

Раніше OBOZREVATEL публікував список підприємств, з яких нібито складається конвертаційний центр Костюка. Левова частка цих компаній вже потрапляла у скандали. Саме цей список ексміністр фінансів Ігор Уманський передав силовикам із заявою про масштабне ухилення від сплати податків за допомогою схем.

Наприклад, "Еріка ЛТД" фігурувала в справі щодо незаконного виробництва сигарет і їх легалізації без сплати акцизу (йдеться про Львівську тютюнову фабрику). Тіньовий ринок сигарет зростає з кожним роком, а його спритні учасники дуже швидко перетворюються на мільйонерів.

Василь Костюк вміє вкладатися в "своїх людей". Він відправляв перспективних співробітників на платне навчання в кращі вузи, лобіював своє оточення на "високі" посади в силові органи. Як стверджують ЗМІ, Верланов був однією з таких інвестицій.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти топконтрабандистів. Серед них відомий Вадим Альперін, якого називають одним з головних контрабандистів Одеси, і Орест Фірманюк, якого ексглава митниці Максим Нефьодов називав "головним контрабандистом України".