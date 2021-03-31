РФ виграла суд проти українського Ощадбанку: виплата $1 млрд опинилася під загрозою

Паризький апеляційний суд 30 березня відхилив рішення Міжнародного Трибуналу від 26 листопада 2018 року щодо справи "Ощадбанку" проти РФ про відшкодування втрат у Криму, викликаних анексією півострова, в розмірі $1,3 млрд.

В "Ощадбанку" вважають таке рішення апеляційного суду з позиції права помилковим і таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських державах. Про це повідомляє пресслужба банку.

"Ощадбанк" планує оскаржити це рішення. "Під час ухвалення рішення паризький апеляційний суд не врахував особливості захисту прав інвесторів відповідно до міжнародних угод та їх співвідношення із засобами захисту, який пропонує арбітраж", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що наразі розглядається питання про правильність застосування процесуального законодавства та обсягу повноважень апеляційного суду. "Ощадбанк" залишається незмінним у своїй позиції щодо відстоювання законних прав та інтересів і готується до оскарження рішення паризького апеляційного суду перед Верховним cудом. Ми впевнені, що в наступній інстанції рішення апеляційного суду буде скасовано та рішення Міжнародного Трибуналу від 26 листопада 2018 року щодо відшкодування Російською Федерацією збитків, спричинених анексією Криму, на користь "Ощадбанку" залишиться чинним, як це було зроблено в інших інвестиційних справах за участю Російської Федерації", – підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні депутати від партії "Слуга народу" запропонували обмежити суму комісії, яку беруть Visa, MasterCard і комерційні банки за користування POS-терміналами. Однак фінустанови заявили, що українці не виграють від нових обмежень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Північний апеляційний госпсуд відкрив провадження за апеляційною скаргою Кабінету міністрів і ПриватБанку на рішення Госпсуду Києва, яким було задоволено заяву "Первинної профспілкової організації працівників ПриватБанку" і заборонялося до набрання рішенням у цій справі законної сили "вчиняти будь-які дії з обрання і призначення голови правління".