Прокуратура втретє закрила справу "Роттердам+" після 7 місяців розглядів у суді

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+".

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро, яке розслідувало справу більше ніж 4 роки.

"Сьогодні прокурор (старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко – прим.) втретє закрив справу "Роттердам+", – повідомило НАБУ в п'ятницю ввечері, 9 квітня.

Причини закриття справи НАБУ не повідомляє.

Це третє рішення прокуратури про закриття справи "Роттердам+" за останні 7 місяців.

Нагадаємо, перший раз справа була закрита через відсутність складу злочину 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс Генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд, рішення якого вступило в законну чинність 17 листопада 2020 року.

Під час розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Більше 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну і юридичну обґрунтованість.

До такого ж висновку від відсутності шкоди від формули "Роттердам +" прийшла комплексна експертиза СБУ та Антимонопольний комітет України, який проводив власне незалежне розслідування.

Однак восени 2020 року позовом Нікопольського заводу феросплавів бізнесмена Ігоря Коломойського справу було на деякий час відновлено. Через кілька місяців вона була повторно закрита, оскільки жодних ознак порушення закону так і не було встановлено.

Після цього Вищий антикорупційний суд ще двічі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та прийшли до висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.

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Скриншот

Як раніше писав OBOZREVATEL, АТ "Укрзалізниця" 29 жовтня вибрало компанії "Анвітрейд" і "Альянс Енерго Трейд" для поставки 9 тис. т дизельного палива за ціною палива в порту Роттердам плюс $25-30 за тонну.