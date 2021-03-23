ПриватБанк змінив правила: хто буде поповнювати картки по-новому

ПриватБанк встановлює нові правила поповнення бізнес-карток ("Ключ до рахунку" і корпоративних карток) і поточних рахунків. Так, під час створення платежів через "Приват24 для бізнесу" або термінали самообслуговування на поповнення бізнес-карток платника буде переадресовано на поповнення рахунку одержувача з автоматичним введенням усіх обов'язкових реквізитів одержувача.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку. Під час створення платежів з інших банків на поповнення бізнес-карток на суму понад 30 тис. грн на місяць – ПриватБанк не зможе прийняти такий платіж із рекомендацією використовувати для поповнення IBAN-номера поточних рахунків клієнтів, тому що у разі їх поповнення обов'язковим є вказівка реквізитів платника.

Так, усі бізнес-клієнти ПриватБанку можуть приймати оплату від покупців і партнерів – клієнтів банку і будь-яких інших банків. Водночас приймати безпосередньо на поточні рахунки без будь-яких обмежень.

Нагадаємо, що ПриватБанк відхиляє платежі на картку "Ключ до рахунку", яка дозволяє підприємству проводити будь-які розрахунки: оплачувати покупки за кордоном і в інтернеті, а також замінює виснажливі чекові книжки з їх високими тарифами на зняття готівки. Спричинено це тим, що для картки встановлено ліміт у 30 тис. на місяць на прийом платежів.

Крім того, в держбанку підкреслюють, що обмеження стосується виключно переказів на корпоративні картки та ніяк не відбивається на перерахуваннях на картки фізосіб. Експерти згодні з логікою ПриватБанку – для карток, пов'язаних із бізнесом, важлива доцільність платежів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: