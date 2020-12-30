Малюська назвав ймовірну дату рішення за позовом Коломойського проти України на $6 млрд

Міністр юстиції Денис Малюська назвав 2021 рік "цікавим і небезпечним", вказавши на очікуване рішення Стокгольмського арбітражу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до України на $6 млрд.

Глава Мін'юсту написав про це на сторінці у Facebook 30 грудня. Він уточнив, що позов стосується "кіпрських офшорок (що належать Коломойському, [Геннадію] Боголюбову та [Ігорю] Палиці) – власників близько 40% акцій "Укрнафти".

У цій справі в України можуть стягнути не тільки $6 мільярдів, але і відсотки, зазначив Малюська.

"Справа комплексна, складна, покриває багато аспектів відносин держави і "Укрнафти", триває ще з 2015 року і результат ми, ймовірно, зможемо побачити в лютому наступного року", – вважає міністр.

Нагадаємо, компанії Коломойського і партнерів звинувачують Україну:

в завданні збитків через відбір газу, видобутого "Укрнафтою", без оплати або з оплатою за заниженою ціною;

невиконанні "Нафтогазом" і "Укртрансгазом" рішень українських судів;

швидкому збільшенні ставок плати за користування надрами;

зменшення кворуму при проведенні зборів акціонерних товариств.

Спершу компанії вимагали в України $4,7 млрд. На початку 2018 року стало відомо, що претензії Коломойського та партнерів збільшилися до $5,4 млрд.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що у глави наглядової ради "Укрнафти" Андрія Коболєва нібито з 2014 року є домовленості з мільярдером Ігорем Коломойським.