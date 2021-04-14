"Північний потік-2" потрібно зупинити через агресію РФ, – євродепутатка

Депутатка Європарламенту від Польщі Анна Фотига заявила, що європейська сторона підтримує Україну і визнає її зусилля у врегулюванні конфлікту на Сході країни, в якому не існує "двох сторін", а є агресор і жертва його агресії. Вона зазначила, що у відповідь на ескалацію потрібно зупинити "Північний потік-2".

Про це Фотига розповіла під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ, які були присвячені 6-й річниці Мінських домовленостей, пише "Укрінформ". "Ви повинні знати, – ми стоїмо поруч із Україною, ми визнаємо ваші зусилля. Ми знаємо, що у цього конфлікту не існує двох сторін. Є агресор – Російська Федерація, і жертва агресії – Україна. І ми всі наші зусилля спрямовуємо на вашу підтримку", – сказала Фотига, звертаючись до віцепрем'єра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Вона додала, що ситуація з концентрацією російських військ біля кордону з Україною є дуже важкою. Негайною реакцією ЄС, за її словами, має стати термінове призупинення проєкту "Північний потік-2". Дуже важливим у цьому контексті є перегляд під час майбутнього саміту НАТО зобов'язань союзників і ухвалених раніше рішень щодо зміцнення ситуації з безпеки навколо України.

"Ситуація є серйозною. Російська Федерація продовжує відмовлятися від співпраці в наявних форматах, незважаючи на дійсно прояв доброї волі з боку України, і, я б сказала, надмірної доброї волі з боку Європейського Союзу", – говорить політикиня.

Раніше міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що обсяги поставок газу в майбутньому по "Північному потоку-2" повинні залежати від "поведінки Росії".

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