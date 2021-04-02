"Північний потік-2" будують судна в аварійних станах – розвідка
Через відмову великих іноземних компаній добудовувати "Північний потік-2", Росія змушена проводити добудову власними силами. При цьому судна РФ перебувають в аварійному стані, що може призвести до катастрофи.
Крім того, судна є технологічно застарілими. Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.
Зокрема, це судна: "Venie", "Владислав Стрижов", "Юрій Топчев", "Умка", "Vengery", "Фінвал", "Errie" та "Катунь". Так, останнє з 16 березня перебуває на ремонті в порту Мункебо (Данія). "Катунь" має зовнішні пошкодження не тільки корпусу, а й елементів управління.
ТТХ (тактико-технічні характеристики) судна "Умка" вже не відповідають максимальним швидкостям і навантаженням, за яких Росія докладає зусиль для завершення будівництва. За оцінками експертного середовища, використання технологічно застарілих суден і обладнання в майбутньому збільшує ймовірність виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу за будь-яких пікових навантажень.
Нагадаємо, Федеральне відомство зі судноплавстві і гідрографії Німеччини відхилило скаргу екологічних компаній про дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Зазначається, що після ретельного вивчення та повної оцінки BSH не зміг визначити будь-яких значних факторів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Nord Stream 2 AG повідомили, що кораблям, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", заважають працювати.
Найбільша в Центральній Європі австрійська нафтогазова компанія OMV є останнім фінансовим партнером російського "Газпрому" щодо "Північного потоку-2", який припинив виплати через санкції США.