НКРЕКП може подовжити боргову кризу у відновлювальній енергетиці – інвестори

Інвестори у відновлювану енергетику України вимагають від Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг та інших органів влади не затягувати процес виконання своїх зобов’язань щодо виплати боргів за "зелену" електроенергію після отримання спеціальних кредитних коштів держкомпанією "Укренерго".

Про це йдеться у листі Української вітроенергетичної асоціації та Європейсько-Українського енергетичного агентства на адресу Офісу президента, Кабінету міністрів України, а також НКРЕКП.

У листі вказано, що уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 11,3 млрд грн із метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

"Ми припустили, що держава планувала виконати свої зобов’язання та вчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн), до кінця 2020 року", – йдеться там.

Вони підкреслили, що 31 грудня 2020 року НКРЕКП намагалась затвердити постанову, в якій би заборонялося ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

"Як ми розуміємо, НКРЕКП знову розгляне цей пункт 6 січня 2021 року. Схвалення НКРЕКП такого чи подібного формулювання усуне єдине наразі доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії і стане підтвердженням повної неспроможності КМУ та НКРЕКП виконати умови та зобов’язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним вами у червні 2020 року", – заявили представники інвесторів.

Вони зазначили, що через це розглядають можливість офіційного звернення до Центру вирішення спорів та ведення переговорів Секретаріату Енергетичного Співтовариства через очевидне порушення державою меморандуму про взаєморозуміння.

Нагадаємо, 23 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку на початку січня 2021 року подати план міністерства щодо виходу "зеленої" енергетики з боргової кризи.

Як повідомляли, в червні найбільші асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана була погасити до кінця грудня 2020 року.

Закон передбачає, що 20% виробництва "зеленої" електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені шляхом кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії. Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Крім того, Кабмін не заклав у держбюджеті на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України 2020 року, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.