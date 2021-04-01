Німецький регулятор вирішив не скасовувати дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"
Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії Німеччини відхилило скаргу екологічних компаній про дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2".
Про це йдеться в заяві на сайті відомства. Зазначається, що після ретельного вивчення та повної оцінки BSH не зміг визначити будь-яких значних факторів. Виданий раніше дозвіл на проведення робіт залишається дійсним.
Так, у липні 2020 року Nord Stream 2 AG подала заявку на зміну дозволу на прокладку трубопроводів, виданого 2018-го. Заява стосується затвердження нового тимчасового вікна для прокладки трубопроводів з якорем на останньому маршруті в Німеччині.
Раніше координатор німецького уряду щодо трансатлантичної співпраці Пітер Баєр закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу. "Проєкт є серйозним каменем спотикання для перезавантаження трансатлантичних відносин. Американці чекають від нас, що ми не тільки змінимо нашу риторику, а й змусимо вчинки говорити. Тому я виступаю за мораторій на "Північний потік-2", – заявив Баєр.
Уточнюється, що надії на те, що зміна влади може призвести до розслаблення в боротьбі з трубопроводом, досі не виправдалися. Держсекретар США Ентоні Блінкен всього кілька днів тому виступив проти "Північного потоку-2" під час свого візиту в Брюссель. Цей настрій, на думку Баєра, повинна враховувати Німеччина.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Німецька влада вже восени 2021-го може змінити своє ставлення до газопроводу "Північний потік-2", оскільки через пів року до уряду ФРН увійдуть затяті противники проєкту.
Спроби Росії обійти санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" за допомогою тимчасової зміни власників компаній-учасників проєкту не матимуть успіху, оскільки американські обмежувальні заходи будуть накладені як на тих учасників, які намагаються вийти з-під санкцій, так і на тих, хто їм у цьому сприяє.