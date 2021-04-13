Німецькі екологи подали позов проти "Північного потоку-2"

Німецька організація із захисту довкілля (DUH) 13 квітня подала позов проти будівництва "Північного потоку-2". Позов в Адміністративному суді Гамбурга спрямований проти затвердження будівельних робіт саме в чутливий пташиний період.

Про це повідомляється на сайті організації. Раніше BSH (Федеральне управління з морського судноплавства і гідрографії) відхилило заперечення DUH проти затвердження подальшого будівництва, відкинувши екологічні та кліматичні аргументи. В організації вважають, що є загроза для гніздування птахів і життя морських свиней.

Виконавчий директор DUH Саша Мюллер-Креннер зазначив, що федеральне відомство намагається якомога швидше і без урахування охорони природи і клімату і енергетичних потреб створити факти для подальшого будівництва "Північного потоку-2".

"Водночас федеральний уряд у своїх прогнозах виходить зі зниження споживання газу. Німеччина не потребує мега-трубопроводу, який становить 100 мільйонів тонн CO2 на рік. Трубопровід є найбільшим викопним проєктом у Європі – протиріччя з кліматичними цілями очевидне. За допомогою нашого позову ми хочемо домогтися того, щоб зупинка будівництва була здійснена в німецьких водах. До того ж ми будемо використовувати всі юридичні засоби", – заявив Мюллер-Креннер.

Раніше стало відомо, що Міністерство юстиції США затвердило два пакети санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть бути представлені Конгресу вже в травні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: