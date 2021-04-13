Міністерка оборони Німеччини запропонувала пов'язати "Північний потік-2" з поведінкою Росії
Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що обсяги поставок газу в майбутньому щодо "Північного потоку-2" повинні залежати від "поведінки Росії".
Її слова наводить РИА "Новости". "Що стосується "Північного потоку-2", то питання про те, чи є розумним перед настільки швидким завершенням витримати мораторій, собі ставити можна. Однак я твердо переконана, що якщо "Північний потік-2" буде продовжений, то в кінцевому підсумку потрібно зробити питання, скільки газу буде транспортуватися, залежним від поведінки Росії", – заявила Крамп-Карренбауер за підсумками переговорів із главою Міноборони США Ллойдом Остіном.
Нагадаємо, Міністерство юстиції США затвердило два пакети санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть бути презентовані Конгресу вже в травні, а остаточне рішення про те, хто увійде до списку санкцій, буде особисто за президентом Джо Байденом.
За даними ЗМІ, завізовані списки зачіпають компанію-оператора Nord Stream 2 AG і її главу Матіаса Варніга. Якщо санкції дійсно застосують проти компанії-оператора, роботи продовжити не зможуть.
"Судячи з намірів адміністрації США, вони збираються добитися зупинення будівництва "Північного потоку-2". Але у них також йдуть переговори з Німеччиною з приводу того, чи дійсно до кінця зупинити цей проєкт, або дати йому добудуватися, але з певними умовами та запобіжними заходами для України щодо обсягів транзиту через ГТС. Потрібно дочекатися результатів переговорів, щоб розуміти, чи будуть Штати йти до кінця, щоб зупинити це будівництво", – заявив глава Комітету економістів України Андрій Новак.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Депутат Європейського парламенту від Німеччини Сергій Лагодинський назвав ключові мотиви прихильників "Північного потоку-2" на Заході. Один із них – зв'язки в одній із партій керівної коаліції, соціал-демократів, колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера, який нині є головою комітету акціонерів Nord Stream AG і, за словами євродепутата, був "практично куплений "Газпромом".
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував можливість призначення спецпосланця США щодо газопроводу "Північний потік-2". Він зазначив, що американський уряд використовує нові санкційні інструменти: представник, мабуть, буде їздити і всім погрожувати.