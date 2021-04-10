Мінекономіки вжило заходів для стабілізації цін на продукти

Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що вжило необхідних заходів, спрямованих на стабілізацію цін продуктів соціального сегменту в Україні.

Відомство зробило спільні заяви з профільними асоціаціями, ключовими компаніями-виробниками та продуктовими мережами щодо цін на основні продовольчі товари – борошно, хліб, олію, м’ясо птиці, яйця, цукор. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Для стабілізації цін на цукор міністерство на початку березня видало ліцензії на імпорт 120 тисяч тонн цукру-сирцю, що становить 10% річного внутрішнього споживання.

Для стимулювання збільшення виробництва гречки та картоплі й, відповідно, стабілізації цін на ці продукти, уряд додав нові спеціальні програми підтримки сільгоспвиробників способом виділення бюджетних субсидій.

Також було впроваджено декларування цін на товари, що мають істотну соціальну значущість. Декларуванню підлягає роздрібна ціна, яка підвищується на 5 і більше відсотків протягом тижня.

Нагадаємо, в березні 2021-го індекс цін на продовольчі товари зріс на 2,1% порівняно з лютим, до 118,5 пункту – максимум із червня 2014 року. Подорожчання триває вже десятий місяць поспіль. Найзначніше виросла вартість олії і молочної продукції.

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