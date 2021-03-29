Медики Дніпра зможуть швидше рятувати важких хворих завдяки "Великому будівництву" Зеленського

У Дніпрі триває реконструкція приймального відділення міської лікарні №9. Під час реалізації програми президента "Велике будівництво" лікарня вже отримала один з найпотужніших у місті томографів.

Зараз продовжується капітальний ремонт діагностичного блоку, повідомляє сайт Дніпропетровської ОДА.

Ця лікарня – одна з 13 в області, де ведуться роботи в межах програми президента.

Ця лікарня – одна з 13 в області, де ведуться роботи в межах програми президента "Велике будівництво"

"Реконструйовані приймальні відділення стануть надійною опорою медикам. В одному місці будуть сконцентровані і фахівці, і техніка. Працюватимуть цілодобово", – заявив голова області Валентин Резніченко.

Реконструкція відділення ведеться у дві черги, аби не зупиняти прийом пацієнтів. Наразі роботи ведуться у діагностичному блоці. Перша черга реконструкції майже закінчена – зроблена електрика та встановлена сантехніка, кладеться плитка та кахлі.

Наразі роботи ведуться у діагностичному блоці "Велике будівництво"

Після завершення робіт у діагностичному блоці планується оновити лікувальний блок.

В результаті реконструкції лікарня отримає сучасні оглядові, маніпуляційні, перев’язувальні, лікарняні кабінети, зал очікування, реєстратуру. Крім цього, у закладі з’являться сучасна лабораторія термінових аналізів, операційні та реанімація.

"Як театр починається з вішалки, так і кожна лікарня – з приймального відділення. Те, що взялися за реконструкцію – правильно. Зможемо протягом першої "золотої" години надавати екстреним пацієнтам допомогу", – сказала генеральна директорка лікарні Олена Фінкова.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко озвучив цілі програми на 2021 рік. За його словами, до кінця року в Україні буде відремонтовано, реконструйовано та побудовано 177 приймальних відділень лікарень.