Маск оголосив про початок продажу автомобілів Tesla за біткоїни: новина накрутила курс криптовалюти
Американська компанія, виробник електромобілів Tesla 24 березня розпочала продавати продукцію за біткоїни. Після цього курс криптовалюти почав рости та знову перевищив $55 тис.
Про це повідомив глава компанії Ілон Маск у Twitter. "Ви тепер можете купити Tesla за біткоїни", – написав він.
"Tesla не буде конвертувати у фіатну валюту біткоїни, отримані як оплату", – додав Маск. Поки такий спосіб оплати доступний тільки в США, але в інших країнах його введуть пізніше в 2021 році.
Зазначимо, що біткоїн подорожчав на 5,4% після оголошення Маска. Його ринкова капіталізація знову перевищила $1 трлн за загальної оцінки ринку цифрових грошей у $1,8 трлн. Добові обсяги торгів криптовалютами перевищили $ 179,4 млрд, – повідомляє "РБК Крипто".
Раніше Ілон Маск заявив, що створить нове місто в штаті Техас. Його назвуть Зоряна база.
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