Сьогодні ми повернемося в жовтень 2019 року, коли поширилися перші чутки про наміри Revolut почати роботу в Україні. Під голоси підтримки такого рішення я написала блог про підводні камені, з якими може зіткнутися fintech-стартап. На той момент було 3 основні причини вважати, що "Революту" буде складно:

високий рівень розвитку фінансового ринку;

український ринок - майстер "довгої облоги";

інновації тут винаходять або швидко впроваджують.

Ці 3 фактори екосистеми фінтеху коректували майбутнє стартапу в рамках України. Чому ж Revolut обійшов стороною наш ринок?

Українські fintech-проекти знаходять свого першого клієнта в період до 6 місяців (за даними USAID). 75% корпоративно-орієнтованих fintech-компаній знадобилося менше 6 місяців для пошуку першого клієнта після завершення розробки продукту. Важливо відзначити, що серед тих, хто пропонує послуги і рішення банкам, результат дуже схожий (73,6%). Попит задоволений пропозицією, а значить система фінансового ринку України здорова.

Україна відома винахідливими розробниками. Зарплати у них поки нижче європейських, але рівень працездатності і кваліфікації займає вищі позиції. Цей факт давно робить Україну привабливою для аутсорсингу і R&D в різних сферах фінтеху. Саме тому Revolut пішов шляхом найменшого опору - відкриває R&D-центр.

Україна - відносно невеликий ринок. При цьому він дуже конкурентний, а споживач - розбалуваний. Ми вже говорили про історію Uber в Україні та його вітчизняного конкурента Uklon. Так ось, у фінтех-індустрії - не легше.

Український Monobank - потенційно прямий конкурент Revolut - в 2020 році досяг цифри в 3 млн клієнтів. 3 роки = 3 млн. Непогано, правда? А вони всього на третьому місці по картковій емісії: після "Привату" і Ощадбанку. Обидва державні банки з найсильнішою інфраструктурою. А є ще необанки поменше. Зовнішньому гравцеві доведеться займатися локалізацією своїх рішень, щоб конкурувати.

Що ж, прихід "Революта" в Україну чекали і чекатимуть шанувальники стартапу. Але причини його відсутності на ринку в 2021 не засмучують, вони показують нам світле майбутнє fintech-індустрії України.