Керівництво майже 200 підприємств, переданих на приватизацію, розшукують з поліцією, – глава ФДМУ

Фонду держмайна України в 2020 році передали 420 підприємств для продажу, однак директорів майже половини з них розшукують разом з поліцією.

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив глава ФДМУ Дмитро Сенниченко. За його словами, це свідчить про масштаб корупції в країні.

"У 2020 році ми отримали на приватизацію нібито 420 компаній. Ми їх взяли папками: назва підприємства, прізвище директора, якісь показники ... Досі 191 директора розшукуємо з поліцією", – підкреслив він.

Глава фонду пояснив, що вказані підприємства не здали звітність, а їхнє керівництво зникло.

Сенниченко уточнив, що ще 90 підприємств ФДМУ передали на стадії ліквідації і банкрутства, а у 60 – комерційні та податкові борги в рази перевищують вартість активів.

"Тільки 20 переданих ледве живі, і то ми їх рятуємо кожен день", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді 289 голосами 30 березня, за основу затвердили список підприємств, які не можна приватизувати. До нього увійшли компанії, в яких велика частина (50+ акцій) належить державі.