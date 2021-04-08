Кабмін заборонив низку товарів із Росії: що зникне з полиць магазинів і чи позначиться на цінах

Кабінет міністрів України розширив перелік товарів, які заборонено імпортувати з Росії. До списку потрапили, наприклад, харчові продукти й побутова хімія. Постанова почне діяти вже через тиждень.

Чи порідшає вибір на полицях у супермаркетах, і чи помітять якісь зміни українські споживачі – дізнавався OBOZREVATEL.

Що заборонили?

Згідно з постановою уряду №269, до переліку заборонених потрапили 24 групи товарів. Серед них:

пшениця;

соняшникова олія;

мийні засоби та засоби для чищення;

різні види паперу і картону;

туалетний папір і паперові серветки;

бурові установки і деталі.

"Ця постанова має більше політичний, ніж економічний характер, – каже перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран. – Ці групи товарів, які перераховано, на пересічного споживача й на економіку країни істотного впливу не матимуть. Щодо пшениці й олії ми самі є великими експортерами. І навіть конкуруємо з росіянами, адже у нас одні й ті самі ринки".

Чому заборонили?

Перелік заборонених для ввезення в Україну товарів із Росії існує з 2015 року. І відтоді його періодично переглядають і розширюють.

Подібний перелік був своєрідною відповіддю на торговельну війну, яку Росія розпочала ще в 2009 році. Спочатку було заборонено ввезення з України яловичини, потім сиру, молока та інших видів сільгосптоварів. Від початку збройної агресії Росії Україна почала адекватно відповідати на ці обмеження.

"Росія зараз багато в чому заблокувала для нас свій ринок, – каже колишній виконувач обов'язків міністра розвитку економіки й керівник із політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта. – А ми блокуємо для них свій і переводимо експортні потоки на Європу, що для нас дуже добре. Цей ринок у десятки разів більший за російський. До того ж, він цікавіший із погляду розвитку нашого бізнесу. Він сучасніший, тому нашим компаніям потрібно опановувати нові технології та нові методи управління".

Чи багато раніше завозили з РФ?

Товарообіг між Росією і Україною скорочується щороку. У 2020-му році Україна імпортувала з Росії товарів на 4,5 млрд дол. із 54 млрд усього імпорту. Порівняно з 2019-м показники імпорту впали на 35%.

Згідно з даними Держстату, в 2020-му році Україна імпортувала з Росії:

зернових на 8,5 млн дол. – 0,2% в загальній структурі імпорту з країни;

масел на 1,6 млн дол. – менше 0,1% в загальній структурі;

побутової хімії на 58,6 млн дол. – 1,3% в загальній структурі;

паперу та картону на 95,9 млн дол. – 2,1% в загальній структурі.

Як бачимо, частки цих товарів вкрай малі й на торговельні відносини між країнами практично не впливають.

"Нерідко в плані таких заборон є запити від українського бізнесу, – каже Кухта. – Якщо бізнес може сформувати такий запит, часто уряд іде назустріч. Можливо, і це розширення списку викликано такими самими причинами".

Чим замінять заборонені товари?

Не вся продукція, що потрапила під заборону, йде безпосередньо в магазини. Частину використовують як сировину для подальшої переробки, або ж споживачем є великий бізнес. Фактично на полиці потрапляє безпосередньо побутова хімія та частина паперу. Але через те, що якісь види товарів у магазинах тепер взагалі зникнуть – непокоїтися не варто, запевняють експерти.

Річ у тім, що продукції російських торгових марок у нас вкрай мало. Здебільшого так звана російська побутова хімія або туалетний папір – це товари транснаціональних корпорацій, які мають виробничі потужності в Росії. Там виробляють продукцію для самої РФ, яка має високі торговельні бар'єри і для решти східноєвропейського ринку. Але для корпорацій абсолютно не принципово везти продукцію в Україну саме звідти. Завдяки нашій зоні вільної торгівлі з ЄС, наприклад, порошки відомих брендів можуть приїхати до нас з тієї ж Польщі. Тому перебою з поставками годі й очікувати, каже Непран:

"Якщо взяти мийні засоби, то серед усіх, які ми завозимо з Росії, власне російських – менш ніж 1%. Все інше – товари міжнародних брендів. Міжнародні корпорації просто перенаправлять товари з Польщі. А західна Україна, до речі, вже давно їх там купує. Тому причин для паніки і для того, щоб бігти в магазин і купувати мийні засоби чи борошно, сьогодні немає".

За ціни так само переживати не варто, адже деякі товари на європейському ринку навіть дешевші, ніж на російському. Тому різницю кінцевий покупець навряд чи помітить.

Водночас український споживач може навіть виграти від зміни постачальника. Адже існує думка, що продукція, яку роблять світові бренди для ринків центральної та західної Європи і для східної – відрізняються за якістю далеко не на користь сходу.

"Ми зараз ухвалили вимоги ЄС до якості і безпеки продуктів і побутової хімії, – каже Непран. – У Росії свої, євразійські, норми. Вони трохи відрізняються. У будь-якому разі, у мене є надія, що український споживач від заборони навіть виграє. Він отримає якісніший товар".

Тому хвилюватися через рішення уряду споживачам не варто. Улюблені товари вони все одно зможуть знайти на полицях. А якщо раптом ви користувалися побутовою хімією російських марок – отримаєте широкий вибір європейських аналогів, у тій самі ціновій категорії, але часто – набагато вищої якості.