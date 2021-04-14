Кабмін призначив Любченка главою податкової на 5 років

Кабінет міністрів призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби з 20 квітня 2021-го терміном на 5 років.

Про це написав постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook. Любченко переміг у конкурсі на посаду.

Публікація Facebook Мокана

Відзначимо, що з 29 квітня 2020 року Любченко обіймав посаду голови Державної податкової служби України. Однак тоді його призначили на посаду лише на період дії карантину.

У свою чергу Тимофій Милованов призначений виконуючим обов'язки генерального директора ДП "Національний фонд інвестицій України".

Раніше Олексій Любченко запропонував підвищити оподаткування пасивних доходів фізичних осіб. Уточнюється, що левова частка доходів найбагатших домогосподарств забезпечується за рахунок пасивних доходів, зокрема завдяки тому, що вони володіють корпоративними правами та грошовими коштами через інвестиційні фонди, що зі свого боку знижує ефективну ставку податку для таких фізосіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Любченко заявив, що Україна через мінімізацію, сіру зайнятість та зарплати в конвертах втрачає близько 7,7 млрд доларів на рік.