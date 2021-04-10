Кабмін майже на 40 млрд гривень урізав фінансування будівництва і ремонту доріг

Кабінет міністрів скоротив бюджетне фінансування на ремонт та будівництво доріг майже на 40 млрд грн – до 56,8 млрд грн.

Минулого року паспорт Державної цільової економічної програми автодоріг загального користування держзначення передбачав фінансування на відповідні проєкти на рівні 96 млрд грн. Про це свідчить постанова, опублікована на "Урядовому порталі".

Загальний обсяг фінансування "Укравтодору" цього року буде зменшено на 30,5 млрд грн – до 85,3 млрд грн. У 2021 році очікується зростання до 92,9 млрд грн за рахунок збільшення інших джерел фінансування.

Кошти міжнародних фінансових організацій цього року скоротяться на 2,4 млрд грн – до 4,4 млрд грн. Однак прогнозується, що наступного року фінансування частково відновиться до 6,2 млрд грн.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що гроші з "коронавірусного" фонду в рамках "Великого будівництва" витрачали не тільки на будівництво автотрас, але і на прокладку доріг до приймальних відділень лікарень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня глава "Укравтодору" Олександр Кубраков пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги.

Раніше він заявив, що жодного спеціального фонду боротьби з COVID-19 не було – така назва виникла помилково.