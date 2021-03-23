Гібридна війна Рожкової проти НБУ: Kyivpost поширив маніпулятивний матеріал, дуже схожий на замовний

Українське англомовне видання Kyivpost кілька днів тому опублікувало "сенсацію". Мовляв, першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову хочуть судити за залучення міжнародного агентства Kroll до розслідування виведення коштів із ПриватБанку. Новину поширила ціла низка ЗМІ, її прокоментували і сама Рожкова, і її колишня начальниця Валерія Гонтарева.

OBOZREVATEL ще кілька місяців тому публікував розслідування про те, як на боротьбу з колишніми власникам ПриватБанку витратили надмірно велику суму – 900 млн грн. Ми також написали, кому дісталися гроші. Пізніше з цього ж приводу "активізувалися" правоохоронні органи. Погодьтеся, подія екстраординарна. Однак Kyivpost несподівано висунув свою версію подій. У їхньому формулюванні йдеться аж ніяк не про потенційно завищені ціни української компанії "Астерс Консалт" зі статутним капіталом у 800 грн. Журналіст поважного видання стверджує, що кримінальне переслідування почато тому, що злі дядьки хочуть покарати Рожкову за співпрацю з відомим агентством Kroll, яке провело блискуче розслідування щодо ПриватБанку. І відразу лунає натяк: нинішнє керівництво НБУ підіграє колишнім бенефіціарам націоналізованого банку.

У підсумку ми проаналізували публікацію Kyivpost і розповідаємо про те, чому матеріал має всі ознаки замовної публікації і на що "забули" звернути увагу журналісти, здавалося б, авторитетного ЗМІ.

Що насправді розслідують?

Правоохоронці розслідують можливі розкрадання коштів українською компанією... Не з Kroll, як стверджує Kyivpost. Ідеться про "Астерс Консалт", компанія зі статутним капіталом у розмірі 800 грн отримала на боротьбу-"війнушку" з колишніми власниками ПриватБанку майже 700 млн грн.

Спочатку справи велися благопристойно. Відразу після націоналізації "Привату" – за участю НБУ – було обрано компанію для представлення інтересів української держави на міжнародній арені в цьому кейсі: американська AlixPartners. Вона працює на міжнародному ринку ще з 80-х і добре відома в професійних колах по всьому світу.

Але пройшов якийсь час, і в 2018-му і тандем націоналізованого "Привату" і НБУ підписали прямий контракт з українською фірмою. Для початку, наприклад, Нацбанк провів операцію з "Астерс" на 125 млн грн як закупівлю для надання банківських послуг і проведення банківських операцій.

Секунду, я хочу акцентувати:

по-перше, 125 млн грн "пішло" одній компанії без відкритих торгів;

по-друге, насправді юркомпанія не може надавати банківські послуги.

А тепер оцініть красу гри нового менеджменту "Привату": витрати банку за контрактом з AlixPartners із 2017-го становили 265 млн грн, а з "Астерс Консалт" близько 700 млн грн.

Ну як вам? Красиво ж!

Договір з "Астерс Консалт"

У нашому розпорядженні опинився додаток до договору з "Астерс". За кожну годину роботи керівного партнера "Астерс" українці через Нацбанк і державний "Приват" платили 315 євро. Стандартні 160 робочих годин на місяць принесли б кожному представнику фірми більше ніж 50 тис. євро! Де ви бачили такі зарплати? Тим більше у компанії з "уставняком" у 3 копійки... Ба більше, фірма знайшла чи не найдорожчих перекладачів у Києві: за стандартний робочий місяць за договором могли заплатити більше ніж 76 тис. грн.

Зрозуміло, що озвученою "Обозревателем" інформацією зацікавилися правоохоронці. В межах справи 757/50049/19-к Печерський районний суд Києва дозволив їм отримати доступ до договорів, інформації про сплачені суми.

Вирок суду

Юрфірмою володіє Олексій Дідковський. Саме він допомагав продати Сведбанк мажоритарному акціонерові "Дельта Банку" Миколі Лагуну. Колишня віцепрезидентка "Правекс Банку" Ірена Кільчицька публічно звинуватила учасників цієї угоди у відмиванні великих сум.

Коли вже йшла операція з продажу проблемного банку, раптом звідкись акціонери Сведбанку поповнили статутний фонд на $100 млн, які потрапили на офшорні рахунки. Це було чисте відмивання грошей. Сведбанк особисто обслуговував юрист Олексій Дідковський. Після продажу банку Мюллер-Ханке (був головою правління) купив собі віллу в Італії (цю інформацію легко перевірити), а Дідковський – будинок у Лондоні й перевіз туди сім'ю. Також під час роботи Сведбанку юридична компанія Дідковського здійснювала "юридичне" обслуговування... Щомісяця з рахунків банку списувалися мільйонні витрати, щоб платити цій компанії нібито за юридичне обслуговування", – заявила Кільчицька в інтерв'ю "ГОРДОН".

Зазначена вище інформація є і в публічному доступі, її вже публікував OBOZREVATEL. Однак Kyivpost з якоїсь причини розбиратися в справі не стали. Анонімні джерела кажуть, що можуть озвучити навіть назву піар-агентства, яке оплатило інформаційну атаку видання проти НБУ та прописало меседжі, які повністю "розмили" реальну інформацію.

І поки ЗМІ поширюють маніпулятивну інформацію, правоохоронці продовжують розслідувати діяльність Рожкової і розбираються, з якої причини вона допомогла українській компанії отримати сотні мільйонів гривень, фактично, без прозорого конкурсу і обґрунтованості ціни.

Як ЗМІ спотворили інформацію

А тепер повернімося до публікації Kyivpost. Що прагнуло "зобразити" видання в цьому випадку: силовики намагаються поставити під сумнів необхідність співпраці з міжнародною організацією Kroll.

Зверніть увагу, розслідування правоохоронців ведеться вже не перший місяць, але саме в момент активізації боротьби Рожкової з НБУ в англомовному виданні Kyivpost з'являється публікація про те, що розслідування проводять саме через співпрацю з Kroll.

Перефразовуючи класика, буває брехня, буває велика брехня, а бувають статті про праведницю Рожкову. І про те, що саме вона є стовпом незалежного НБУ й гарантом стабільності "Привату".

Розвиваючи цей міф, журналіст посилається на інформацію від неназваних джерел, у публікації немає коментаря самих правоохоронців, не розкривається фабула справи. Головне – немає змістовної цитати самого НБУ. Замість цього є цитати анонімних джерел, які, фактично, стверджують, що кримінальні справи – спроба розправи над Рожковою.

Чому публікація Kyivpost – маніпуляція:

в тексті стверджують, що розслідування проводять через співпрацю з відомим у всьому світі агентством Kroll, при цьому журналісти лише побіжно згадують про сумнівну співпрацю на сотні мільйонів гривень з українською юркомпанією зі статутним капіталом у розмірі 800 грн;

журналіст Kyivpost не написав про те, що саме розслідують силовики, про які розкрадання йдеться. На ці запитання у виданні не змогли відповісти і після публікації;

відразу після оприлюднення тексту видання раптово з'явилися коментарі ексглави НБУ Валерії Гонтаревої і самої Рожкової. Обидві говорили про те, що Kroll – міжнародна організація зі світовим ім'ям. Про те, що йдеться про сумнівну співпрацю, зокрема й з українською компанією, згадати "забули";

в матеріалі немає коментаря правоохоронців і змістовної інформації від НБУ;

в публікації згадують, що колишні власники "Привату" намагалися зірвати співпрацю з Kroll, мовляв, переслідування Рожкової – на догоду ексвласнику банку Ігорю Коломойському.

Текст опубліковано у виданні, яке спрямоване на англомовну аудиторію, і передусім призначався для міжнародних партнерів України. Фактично кредиторам дали зрозуміти, що Катерина Рожкова – запорука стабільності в НБУ, яка чесно боролася з махінаціями колишніх власників "Привата" і яку зараз нібито утискають.

OBOZREVATEL звернувся за коментарем до автора матеріалу Kyivpost Ігоря Косова. У телефонній розмові він запропонував сформулювати запитання і надіслати їх на пошту, що і було зроблено. Ми запитали про те, чи знає він, що розслідують правоохоронці, чому в публікації ішлося тільки про Kroll, у той час як насправді головні порушення пов'язані з українською компанією "Астерс Консалт". Однак журналіст не зміг відповісти на жодне із запитань. Можливо, він дійсно не володіє матеріалом, або ж, можливо, свідомо відмовляється визнавати свою помилку. "Я не можу прокоментувати ці запитання. Дякую за увагу до нашого матеріалу", – коротко повідомив Косов.

відповідь Косова

До речі, нам відомо і назву піар-агентства, яке "інформаційно" супроводжує "війну" Рожкової проти НБУ. Можливо, наступного разу також звернемося із запитаннями і до них. А поки розберемо лише кілька яскравих моментів із публікації Kyivpost.

Що написало видання:

"Їм (Рожковій і декільком співробітникам НБУ. – Ред.) загрожують звинувачення в державній зраді і розтраті. Причина? НБУ поділився інформацією з такими компаніями, як Kroll Inc., консалтингова фірма AlixPartners і юридичні фірми Hogan Lovells і Asters".

Чому це маніпуляція?

Оскільки до того, якою інформацією НБУ "поділився" із зазначеними фірмами, претензій насправді немає. Йдеться про розтрату коштів. І це стосується української компанії "Астерс консалт", повну назву якої Kyivpost так і не озвучило.

Що написало видання:

"Робота Kroll була невід'ємною частиною виявлення шкоди, і AlixPartners було залучено для підготовки банку до націоналізації".

Чому це маніпуляція?

Журналіст озвучує роль двох шанованих компаній і "забуває" згадати українську "Астерс консалт", яка при цьому отримала на боротьбу з ПриватБанком майже 700 млн грн. У цій компанії немає світового імені, і до співпраці з нею виникло найбільше запитань. Але Kyivpost її роль замовчує.

Що написало видання?

"Джерела Kyiv Post, що не уповноважені спілкуватися зі ЗМІ, заявили, що розслідування було відновлено або нинішнім главою Нацбанку Кирилом Шевченком, або кимось в офісі президента Володимира Зеленського, і ведеться Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань".

Чому це маніпуляція?

Ні глава НБУ, ні співробітники Офісу президента не можуть відновлювати розслідування. Насправді заяви в Державне бюро розслідувань з проханням розібратися в справі написав один із народних депутатів, а сам розгляд триває давно. Просто Kyivpost написав про це тільки зараз.

Дивно, чому Kyivpost у своїх матеріалах не використовують ті журналістські стандарти, які самі ж обстоюють: достовірність, відділення домислів від фактів, можливість висловитися кожній зі сторін. Замість цього вони випустили публікацію англійською мовою, яку можна переказати одним реченням "Рожкову переслідують за Kroll"... що повністю не відповідає дійсності.