Друг Путіна вирішив витратити 15 млрд рублів на санаторії у Криму

Російський олігарх і близький друг президента РФ Аркадій Ротенберг вирішив вкласти близько 15 млрд рублів (5,4 млрд гривень) у "реконструкцію санаторіїв" у Криму.

Ротенберг уже другий рік є бенефіціаром і має відношення до санаторіїв "Ай-Петрі", "Місхор", "Дюльбер", "Перлина" та готелю "Дача Рахманінов". Про це повідомляє РБК.

За словами представника олігарха, ці санаторії об'єднані в мережу "Курорти Криму". Ротенберг став бенефіціаром об'єктів наприкінці 2019 року. Водночас ще у вересні представник мільярдера заперечував зв'язок із санаторіями в Криму.

"Саме тоді переговори про умови входження в проєкт ще не завершилися, а робити публічним факт володіння санаторіями планувалося після оформлення документів про пряме володіння", – заявив представник олігарха.

Санаторії "Ай-Петрі", "Місхор" і "Дюльбер" продали на торгах "Міністерства майна і земельних ресурсів Криму" влітку 2018 року за 1,5 млрд руб (540 млн гривень). У лот разом із санаторієм "Дюльбер" увійшли також земля санаторію "Морський прибій" і ділянка з будівлею дачі "Місхор", в якій був відкритий готель "Дача Рахманінов".

Як повідомляв OBOZREVATEL: