Деревообробна галузь України на межі руйнації: названо шляхи розв'язання проблеми

Підприємства асоціації "Меблідеревпром" є найбільшими споживачами лісосировини, яка заготовляється в Україні. Асоціація об’єднує підприємства, які здійснюють глибоку переробку деревини. Практично весь обсяг деревних плит та фанери клеєної, в Україні виробляється підприємствами Асоціації. Мабуть, не треба пояснювати, що в деревообробній промисловості підприємства є базовими, їхня продукція є конструкційним матеріалом для виробництва меблів, широко застосовується в будівельному секторі, вагонобудуванні та інших суміжних галузях промисловості.

У новітній історії України ще не було періоду, коли б не поставала проблема лісосировинного забезпечення деревобробних підприємств.

Однак такої ситуації як зараз не було ніколи. Причин цьому кілька, проте одна все ж варта більшої уваги, оскільки вона системна і спрямована на руйнування лісопромислового комплексу "до основанья".

І знову ж про постанову Кабміну 1178. І таку організацію, як Міндовкілля в симбіозі з ДП "Прозорро.Продажі". Не будемо заглиблюватись в питання форми взаємодії біологічних видів, визначати, хто в цій взаємодії "хазяїн", а хто "паразит". Цікаво інше.

Міндовкілля, до повноважень якого жодним чином не належить питання торгівлі будь чим, у цьому разі заготовленою деревиною, несподівано проявило інтерес до товарно-грошових відносин.

Наприкінці 2019 тодішнє Міненерго, незважаючи на заперечення бізнесу, протягнуло, по-іншому не назвеш, проєкт Постанови КМУ. Звертаю увагу, що чинну постанову КМУ від 04.12.2019№1178 було ухвалено з низкою суттєвих порушень, про які я скажу нижче.

Спершу це був пілотний проєкт (експеримент) фактично на один рік – до 1 квітня цього року, з продажу 25% деревини на ЕТС ДП "Прозорро.Продажі", а решти деревини – на інших площадках. Про результати цього проєкту Міндовкілля, правонаступник Міненерго, мало до 15.02.2021 поінформувати Кабмін, але не склалось. Замість цього Міндовкілля, підхвативши ініціативу свого попередника, пропонує продовжити термін дії так званого пілотного проєкту до кінця 2021 року і поширити норму продажу деревини на ЕТС ДП "Прозорро.Продажі" на весь обсяг заготовленої деревини.

А тепер про порушення, з якими було ухвалено Постанову 1178. Зокрема, було порушено порядок розгляду й ухвалення нормативно-правових актів.

А саме: Постанова, датована як ухвалена КМУ 04.12.2019 р., оприлюднена на сайті Міненерго для публічного обговорення 26.12.2019 р., тобто ухвалена "заднім" числом, до опублікування, і тим більше, до завершення громадського обговорення. Але тодішній Уряд на це не звернув уваги, мабуть, стояла задача допомогти заробити ДП Прозорро, а не реальному бізнесу.

Але найголовніше те, що норми, закладені в Постанові і затвердженому нею додатку, порушують низку основоположних законодавчих актів України.

Так, відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності.

Статтею 6 Господарського кодексу серед загальних принципів господарювання в Україні визначено принцип заборони незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, у господарські відносини.

Згідно зі статтею 19 Господарського кодексу України, суб"єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність. Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Одним із основоположних принципів підприємницької діяльності, визначених статтею 44 Господарського кодексу, є самостійне формування програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється.

Відповідно до статті 627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні змісту такого договору.

Згідно з п.3 частини першої статті 19 Лісового кодексу України постійні лісокористувачі мають право власності на заготовлену ними продукцію. А отже, і право самостійно, без обмежень розпоряджатись нею.

Тим не менше, в порушення чинного законодавства, Кабінет Міністрів України постановою 1178 зобов'язав постійних лісокористувачів здійснювати продаж не менше 25% запланованого до заготівлі обсягу деревини через ЕТС ДП "Прозорро.Продажі", решту – на інших електронних аукціонах.

Так, урядовим нормативним актом здійснюється незаконне втручання в господарські відносини суб'єктів господарювання.

Зміни до згаданої постанови Кабінету Міністрів України не усувають протиріч із чинним законодавством, а поглиблюють їх. Якщо чинною постановою передбачається продаж через Прозорро "окремих партій необробленої деревини", то змінами до неї – всього обсягу заготовленої деревини. Так, у порушення чинного законодавства, ринок деревини буде повністю зарегульовано, а також створено монополіста на ринку реалізації деревини.

Про необхідність дотримання чинного законодавства під час розробки нормативно-правових актів асоціація "Меблідеревпром" наголошувала в листах до Президента України, прем’єр-міністра, міністрів економіки, фінансів, юстиції, керівників Антимонопольного комітету, Державної регуляторної служби.

Однак керівництво Міндовкілля, в супроводі представників ДП "Прозорро.Продажі" (чи навпаки), оббивають пороги міністерств і відомств, вимолюючи погодження протиправного проєкту згаданої постанови Кабінету Міністрів України, забувши в азарті, що займатися ринком деревини відповідно до затвердженого положення не їх функція. Водночас Міндовкілля наводить аргументи щодо нібито відповідності зазначеної постанови чинному законодавству, які свідчать про непрофесійність і нерозуміння питання, яке вони взялися вирішувати. Як виявилось, для них немає різниці в термінах: "ліси", які дійсно, згідно з Конституцією України і Лісовим кодексом України, є об'єктами права власності українського народу, і "необроблена деревина", яка є продукцією лісозаготівель і, згідно зі ст.19 Лісового кодексу, є власністю підприємств-постійних лісокористувачів.

У постанові КМУ 1178 і проєкті змін до неї не йдеться про продаж лісу, тобто, деревини на пні, тому аргументи і посилання, що наводяться Міндовкілля є, щонайменше, некоректними. До того ж, і продаж деревини на пні (природного ресурсу) не може регулюватись постановою КМУ, а лише законом (ст.92 Конституції України).

Так, Міндовкілля своєю некомпетентністю та наполегливістю, гідною кращого застосування, вводить в оману громадськість, центральні органи виконавчої влади та Уряд, схиляючи до ухвалення протиправних рішень.

Ба більше, пропонуючи внесення кардинальних змін до правил торгівлі деревиною, розробником, як уже зазначалось, навіть не зроблено аналізу впливу на суб'єктів господарювання дії чинної постанови КМУ. А результати цього експерименту – мізерні продажі, що видно зі статистики, а все тому, що електронна торгова система, у т.ч. і Прозорро, не придатна для продажу всього обсягу заготовленої деревини (це понад 20 млн.куб.м на рік), адже реальні виробники, беручи участь в аукціонах, подають заявки на купівлю до 1000 лотів за квартал і таким підприємствам необхідно заповнювати тисячі реєстраційних форм для участі. Це ж не готель чи конфіскований автомобіль або квартиру, за одним лотом, продати.

Аукціонна торгівля всією деревиною, без будь-якої альтернативи, матиме негативний ефект, особливо в довгостроковій перспективі, як для деревообробної промисловості, так і для лісового господарства (через згортання деревообробного виробництва та зменшення споживання лісосировини), що потягне за собою значні втрати бюджетів усіх рівнів.

Вважаю такий підхід до вирішення питання, від якого залежить розвиток всієї деревообробної галузі, неприпустимим і наголошую на необхідності дотримання чинного законодавства під час ухвалення нормативно-правових актів, дотримання вільної конкуренції серед учасників ринку деревини, зокрема і власників ЕТС, не допускати застосування адмінресурсу для створення привілейованих "прокладок" у торгівлі деревиною.

Для формування та розвитку ринку деревини необхідно створити прийнятні і зрозумілі правила торгівлі, які були б цікаві і для продавців і для покупців, а не заганяти їх на одну ЕТС. Держава може диктувати правила торгівлі, якщо вона є власником товару. У цьому разі власником необробленої деревини є лісогосподарське підприємство – ст. 19 Лісового кодексу України.

Довожу до відома п. Боруховського, що в країнах Європи торгівля деревиною за прямими договорами – це звична практика, а в деяких країнах – пріоритетна.

З незрозумілих причин заступник міністра довкілля Б. Боруховський вважає прямі договори "ганебним явищем" і вважає своєю місією боротьбу з цим явищем. Всім, крім п. Боруховського, відомо, що прямі договори – це не явище, це ринковий інструмент, а явище, це корупція, яка насамперед має відношення до посадових осіб, які мають владу.

Так з чим ми боремось насправді? Чи правильніше – за що боремось? Та і не треба тут Міндовкіллю прикриватися боротьбою з корупцією у лісовому господарстві, в Державі для цього створено достатньо спеціальних органів.

Може, таки варто прислухатися до здорового глузду і не доводити до крайнощів всю деревообробку і пов’язані з нею галузі, в які вкладено багатомільйонні інвестиції, створено і створюються нові робочі місця, сплачуються податки до бюджетів.

Деревообробники – за наведення ладу на ринку деревини, бо від цього залежить розвиток як кожного деревообробного підприємства, так і галузі загалом, хочуть мати притомні правила торгівлі деревиною, спрямовані на розвиток деревообробної та лісової галузей, а не на збагачення посередника – торгівця деревиною. Постанова Кабінету Міністрів №1178 і зміни до неї ці питання не вирішують.

Не дуже сподіваюся на членів Уряду, які демонструють байдужість до проблем, які безпосередньо не стосуються ввірених їм галузей. Ба більше, навіть відповідальне за розвиток галузей промисловості (в структурі є відповідний департамент) Мінекономіки, швидко завізувало цей проєкт Постанови. Проте все ще сподіваюсь на позицію і розуміння прем’єр- міністра України.

Ю.Медведєв

Заслужений працівник

промисловості України