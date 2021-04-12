Банкіри попередили, що вартість карток для українців може підстрибнути з 0 до 3 тисяч грн на рік

Керівник дирекції МСБ ПриватБанку Євген Заіграєв заявив, що втручання держави в регулювання ставок інтерчейнджу та еквайрингової комісії змусить банки відмовитися від безкоштовних платіжних карток.

"Сьогодні вартість обслуговування карток дотується з інтерчейнджу та еквайрингової комісії. І ми звикли в Україні, що картки доступні за 0 грн на рік – великий спектр карток, навіть Gold, можна десь за нуль отримати. Тоді як в Європі картки коштують грошей. І так буде у нас. Мінімальна вартість, за нашими прогнозами, буде 200 грн на місяць. Це 2,4 тис. грн на рік", – повідомив Заіграєв, передає "Фінансовий клуб".

Водночас голова правління Банку Кредит Дніпро Сергій Панов заявив, що безкоштовні картки для пенсіонерів та соціальних верств підскочать в ціні до 1,5 тис. грн на рік. Зарплатні картки можуть коштувати 3 тис. грн на рік.

"При цьому торгові мережі, отримавши економію на комісіях, не будуть знижувати ціни на споживчі товари. Законопроєкт №4364, в якому хочуть запровадити регулювання ставок, – це не гра в Робін Гуда. Таке може бути лише в фільмах, і ми чітко розуміємо, що магазини ніколи не знизять ціни на товари. І завжди програє звичайний громадянин України", – резюмував Панов.

Національний банк повідомив, що запровадження обмеження розміру комісії інтерчейндж у Європі призвело до настання негативних наслідків. Зокрема:

зросла вартість річного обслуговування кредитних карток;

зникли з ринку пропозиції щодо безоплатного обслуговування дебетових карток;

зменшилася загальна кількість карток в обігу та середня кількість карток на одну особу;

збільшилася вартість овердрафтів та отримання кредитних коштів;

скоротилися програми кешбеків із стимулювання безготівкових розрахунків, які формально існують, але фактично не дають користувачу змоги отримати суттєву суму кешбеку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні комісії під час розрахунків банківськими картками в сім разів перевищують європейські. У підсумку це відбивається на вартості товарів для покупців.