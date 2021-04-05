Антимонопольний комітет України оштрафував Google на 1 млн грн
Антимонопольний комітет України оштрафував компанію Google на 1 млн грн за неподання в установлений термін необхідної інформації.
Про це повідомляє пресслужба комітету. Таке рішення ухвалили на засіданні 2 квітня. Розмір штрафу обумовлюється обтяжувальними обставинами, а саме тим фактом, що компанія не надавала комітету затребувану інформацію з обмеженим доступом понад рік.
Зазначається, що ця інформація була необхідна комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця про блокування його облікового запису в додатку "Google Мій бізнес". "Ненадання відповідачем інформації у визначені комітетом терміни унеможливило виконання Комітетом покладених на нього завдань, зокрема щодо своєчасного, повного і всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції", – йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що вже в межах розгляду справи, порушеної проти суспільства за ненадання інформації, відповідачем було надано інформацію, що також врахував АМКУ під час визначення розміру штрафу.
Раніше Антимонопольний комітет наклав штраф на "Укрнафту" і "Укртатнафту" в межах справи про змову на паливному ринку. Компанії повинні заплатити 2,36 млрд грн і 2,3 млрд грн відповідно.
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