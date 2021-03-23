ДТЕК оскаржив рішення АМКУ з приводу конкуренції в енергоострові Бурштинської ТЕС

ДТЕК оскаржив висновки Антимонопольного комітету про стан конкуренції в торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС".

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Підготовче судове засідання за позовом "Д.Трейдінг" заплановано на 29 березня, за позовом "ДТЕК Західенерго" - 19 квітня.

Компанії поставили під сумнів законність двох рішень АМКУ від грудня 2020 року, якими відомство наказало їм штраф 275 млн грн за нібито "зловживання" в торговельній зоні Бурштинської ТЕС липні-жовтні 2019 року.

Ці рішення АМКУ компанії вважають передчасними, безпідставними і упередженими.

У компанії зазначили, що ДТЕК навіть теоретично не може займати монопольного становища в Бурштинському енергоосторове, оскільки його можна повністю замінити за рахунок імпорту.

За висновком ENTSO-E, за рахунок імпорту електроенергії споживання в "Острові Бурштинської ТЕС" можна покрити на 75- 100%. Постачальниками електроенергії в торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС" крім Бурштинської ТЕС (ДТЕК) є Калуська ТЕЦ, Теребле-Ріцька ГЕС і імпортери електроенергії зі Словаччини, Угорщини та Румунії.

У ДТЕК відзначили, що в торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС" присутня значна конкуренція між учасниками ринку, який фактично поєднаний із суміжними країнами ENTSO-E, а вирішальний вплив на ціноутворення чинить надмірний державне регулювання, введення прайс-кепів, неповне функціонування всіх механізмів ринку .

Крім цього, компанія вважає звинувачення АМКУ щодо викупу пропускної спроможності міждержавних ліній електропередач, нібито з метою обмеження доступу імпортованої електроенергії зі Словаччини, упередженим і невмотивованим.

Як пояснили в компанії, всупереч вимогам закону "Про ринок електричної енергії", не було запроваджено проведення внутрісуточних аукціонів на розподіл пропускної здатності. В результаті, це позбавило імпортерів права реалізувати невикористані пропускні спроможності на внутрішньодобовому ринку і призвело до додаткових витрат імпортерів.

У ДТЕК також назвали рішення АМКУ спробою перекласти відповідальність за неповноцінне функціонування ринку на ДТЕК.