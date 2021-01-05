Для зупинки імпорту струму з Білорусі потрібні зміни до закону – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" не зможе обмежити доступ трейдерам до міждержавних мереж для імпорту електроенергії з Білорусі та Росії без відповідних змін законодавства.

Про це йдеться в заяві компанії у відповідь на критику закупівлі Україною електроенергії з Білоруської АЕС.

"Законних підстав для обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності нині не існує. Зважаючи на викладене та відповідно до вимог Закону "Про ринок електричної енергії", НЕК "Укренерго" відновила аукціони на доступ до міждержавних перетинів у 2021 році", – йдеться в повідомленні держкомпанії.

У компанії пояснили, що відповідно до перехідних положень Закону "Про ринок електроенергії", обмежувати доступи до міждержавних перетинів для імпорту з російсько-білоруської енергосистеми можна було тільки до 31 грудня 2020 року.

За даними НЕК "Укренерго", імпорт із Білорусі розпочався 3 січня з 01:00 в обсязі 3,45-3,96 млн кВт-годин щодоби.

Нагадаємо, що імпортне постачання електроенергії з Білоруської АЕС здійснюють три компанії: "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт-год, а прямі збитки енергосистеми від такого постачання оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт спричинив найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.

Тимчасову заборону на імпорт із Росії було введено навесні 2020 року, зокрема, після критики постачання президентом Володимиром Зеленським.