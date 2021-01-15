Для України купувати струм у Білорусі те ж саме, що в окупованому Криму, – експерт

В умовах російської окупації для України добровільно купувати електроенергію з російської енергосистеми транзитом через Білорусь - це те ж саме, що купувати її відразу в анексованому Криму.

Про це заявив політолог Кирило Сазонов в ефірі "Украина24".

"Ти купуєш у Росії, Білорусі, Ростові, Криму, де завгодно, ти купуєш одну і ту саму електроенергію, яка єдиної енергосистеми Росії та Білорусі", - повідомив Сазонов.

Він також додав, що така співпраця з Росією в умовах війни має величезні політичні та економічні ризики.

"Росія вкладається в такі речі, може у збиток собі продавати електроенергію. Присадити нас на цю голку, потім у якийсь момент вимкнуть - це набагато страшніше, ніж газ. Ми від електрики зараз повністю залежимо. Тому енергетична незалежність - на рівні військової. Це ключове питання безпеки", - підсумував Сазонов.

Нагадаємо, із 3 січня постачання білоруської атомної електроенергії в Україну почали три компанії, найбільша серед яких "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 року до березня 2020 року. Тоді в загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт годин. Тільки прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, становили від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт також спровокував найбільшу за всю історію країни кризу на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній.