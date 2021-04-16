Директорка 'Інтерпайп' Пінчука наближена до сенатора РФ, який підтримав введення військ в Україну, – економіст

Ганна Хоменко з 2011 року є однією з ключових керівників компанії "Русагро" Мошковича і прямо впливає на діяльність компаній Пінчука

Член ради директорів корпорації "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука Ганна Хоменко останні 10 років є ключовим виконавцем корпорації "Русагро" російського олігарха Вадима Мошковича, який будучи членом Ради Федерації РФ в 2014 році підтримав збройну агресію проти України. Про це повідомив економіст Борис Кушнірук з посиланням на реєстраційні дані російської компанії на сайті "Ліга".

"Днями вивчаючи фінансові звіти українських промислових мейджорів, я наштовхнувся на цікавий факт. Виявилось, що топ-менеджер української компанії олігарха Віктора Пінчука "Інтерпайп", яка освоює найбільші суми бюджетних грошей в стратегічних галузях транспорту та енергетики, є наближеним до російського олігарха Вадима Мошковича, який в 2014 році голосував за введення військ в Україну", – написав Кушнірук в своєму блозі.

За інформацією з відкритих джерел, член ради директорів "Інтерпайпу" Ганна Хоменко з 2011 року є однією з ключових керівників компанії "Русагро" Мошковича.

Окрім того, Хоменко володіє кіпрською компанією Fiduciana Trust (Cyprus) Limited, яка є основним реєстратором офшорних компаній групи EastOne Віктора Пінчука.

Більш того, юрист Fiduciana Trust (Cyprus) Limited – кіпріотка Veronika Tsortanasidou – в лютому 2021 очолила основну холдингову компанію Eastone Group Limited в Лондоні, зазначив Кушнірук. "Ці факти свідчать про глибоку інтеграцію Хоменко, особи максимально наближеної до ворогів України, в інтереси Пінчука і прямо впливає на діяльність його компаній", – наголосив Кушнірук.

На його думку, близькість Пінчука до російського олігарха-сенатора пояснює проросійську позицію олігарха та компліментарну політику його компаній. "Для захисту своїх позицій на російському ринку, а також захисту російської енергетичної експансії, олігарху доводиться мати справу з брудними російськими сенаторами. З огляду на дії агресора в останні тижні, прагматично сприймати дії найвпливовішого для діючої влади олігарха вже не виходить", – наголосив Кушнірук.