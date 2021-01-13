Держбюджет тримають "на голці" екоподатку, а у підприємств немає грошей на модернізацію, – нардеп

Державний бюджет залежний від грошей, які платять підприємства у вигляді екоподатку, а влада виставляє підприємствам вимоги щодо модернізації, які вони фізично не можуть виконати

Така ситуація заводить галузь у глухий кут, заявив народний депутат України Сергій Магера в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Гроші, отримані від екоподатку, падають в центральний бюджет. Як вони витрачаються, на що? І ось за фразою "забруднювач платить" ховається наркотична голка грошей, на яку підсаджений центральний бюджет. Жителі таких міст, як Запоріжжя, Кривий Ріг, Маріуполь, стають заручниками. А у промисловості катастрофічно не вистачає грошей на модернізацію", - пояснив Магера.

За його словами, сотні мільйонів гривень йдуть незрозуміло в якому напрямку, а Міністерство екології не робить ніяких кроків для того, щоб знизити фіскальний тиск на промисловість. Більш того: відомство ставить палиці в колеса галузі, не продовжуючи технічні нормативи по викидах, і тим самим заганяє промисловість в ще більшу кризу.

"Мінекології та його голова Роман Абрамовський тримають паузу. Вони кажуть, що відкидають пропозиції щодо цих технічних нормативів, щоб продовжити термін їх дії і дати можливість промисловості працювати. Промисловість зараз, по суті, стає заручником Абрамовського. У мене іншого логічного пояснення цим діям, крім думки, що ця пауза робиться для того, щоб з промисловості "вимутити" якісь полюбовні домовленості", - заявив Сергій Магера.

Нагадаємо, раніше голова Асоціації "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що через голову Мінекології Романа Абрамовського українська промисловість зависла в очікуванні колапсу. І якщо відомство не продовжить термін дії технічних нормативів щодо шкідливих викидів, який закінчився в кінці минулого року, країну чекає масштабна криза і закриття підприємств.

У свою чергу міжнародні організації закликали Україну реформувати підхід до фіскалізації екологічного податку, і дозволити підприємствам використовувати до 70% коштів екоподатку як інвестиції в природоохоронні заходи. Американська торгова палата також закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на екологічні інвестиції.