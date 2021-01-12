Danone в Україні показав всім, з чого робить молоко та йогурти: як подивитися відео

Компанія Danone показала, як виробляє свою молочну продукцію в Україні, долучившись до Національного проєкту Virobnik.ua. Тож кожен український споживач може побачити, з якої сировини та в яких умовах виробляються популярні йогурти та молоко.

Про це повідомили на сайті компанії Danone.

"Українці можуть скористатися новим сервісом Virobnik.ua, що дозволяє за допомогою одного лише смартфона за хвилину побачити, як створювався харчовий продукт, який вони збираються придбати. Данон в Україні вирішили також долучитися до проєкту та показати виробництво своєї продукції", – зазначили представники міжнародної компанії.

Завдяки короткому відеоролику, який розміщуватиметься на сайті сервісу Virobnik.ua, споживач зможе отримати відповіді на запитання, які дійсно хвилюють кожного: з чого зроблений продукт, де він виробляється, ким виробляється, і згідно з якими стандартам. В рамках проєкту Данон показали умови виробництва, інгредієнти та весь цикл створення йогуртів "Простоквашино для малят", молока "Простоквашино" та питних йогуртів "Danone".

"На упаковці йогуртів "Danone" буде розміщено спеціальний QR-код, який вестиме на відеоролик. Тож дізнатися про продукт більше споживачі зможуть одразу в магазині – достатньо лише навести камеру смартфона на QR-код і за мить перед вами з'явиться відео", – повідомляється на сайті компанії.

В українській філії Danone підкреслюють: радо погодилися на співпрацю, адже усвідомлюють, наскільки важливо формувати культуру виробництва якісних продуктів харчування в Україні.

"В компанії Данон ми пишаємося високою якістю своєї продукції та сучасними високотехнологічними умовами на виробництві, тому завжди були відкриті до того аби показати своє виробництво. А таке рішення з маркуванням QR-коду це вихід на справді прозоре виробництво та детальну інформацію про продукт. Завдяки таким сучасним діджитал рішенням кожен може відвідати наші заводи у Херсоні та Кременчуці та подивитися як виробляється молочна продукція Данон в Україні", - зазначив генеральний Директор Данон в Україні Адріан-Валентин Паску.

А засновники проекту Virobnik.ua додають: згода виробників продуктів харчування долучитися до проєкту є свідченням високої якості їхньої продукції.

"Ми переконані, що українці можуть сміливо купувати продукцію всіх учасників проєкту, яких стає все більше. Ми не кажемо: "Купуйте це, або це". Ми достовірно показуємо весь процес виробництва, його умови, а людина вже сама робить свій вибір", – прокоментував Віталій Єрмак, натхненник сервісу Virobnik.ua.

Для перегляду відео з виробництва продуктів достатньо навести камеру на QR Virobnik.ua, нанесений на упаковку йогуртів Данон або відвідати сайт Virobnik.ua.