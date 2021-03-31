В Україні в 2020-му ціна газу для населення перевищила вартість для промисловості: названо цифри

В Україні в другому півріччі 2020 року середня ціна природного газу для побутових споживачів становила 8 519,74 грн за 1 тис. куб. м. Середня ціна для непобутових споживачів зі свого боку становила 6 053,8 грн за 1 тис. куб. м.

Про це свідчать дані Держстату. Загалом побутові споживачі за півріччя отримали 2 921,9 млн кубометрів газу.

Зі свого боку непобутові отримали 8 398 млн кубометрів. Цікаво, що ціна газу для побутових споживачів виявилася вищою, ніж для непобутових.

Ціни на природний газ http://ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, з травня 2021-го постачальники газу мають виставити свої річні ціни. Трейдерів зобов'яжуть до 25 квітня кожного року публікувати на своїх сайтах ціну ресурсу.

Пропозиція буде діяти з 1 травня по 30 квітня наступного року. Оплату рахунку необхідно здійснювати не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Як повідомляв OBOZREVATEL: