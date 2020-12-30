В Україні через кілька днів різко зростуть тарифи на воду: скільки платитимемо

В Україні з 1 січня 2021-го подорожчає холодна вода для 44 населених пунктів. Наприклад, у Києві за кожен кубометр замість 22,9 доведеться платити 27,35 грн. Сім'я, яка на місяць споживає 15 кубів холодної води, платитиме на 66,7 грн більше (410,2 грн).

Про це йдеться в рішенні Національної комісії у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Нові ціни розраховувала місцева влада, звертаючись до регулятора з проханням підвищити тарифи.

Тарифи зростуть у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Івано-Франківську та інших населених пунктах. Детальніше з новими цінами можна ознайомитися в прикріпленому файлі. Наприклад, у Києві зараз 13,44 грн потрібно платити за водопостачання та 9,55 грн за водовідведення. У сумі це 22,99 грн за кожен кубометр води.

З 1 січня 2021-го ціни збільшаться до 14,74 грн за водопостачання та 9,55 грн за водовідведення. Загалом доведеться платити вже 27,35 грн за кожен куб.

Чому подорожчала вода Київводоканал

Таке подорожчання пояснюють зростанням заробітних плат на 12%, подорожчанням електроенергії на 12%. Також на 11% більше доводиться платити за реагенти, на 40% подорожчали ремонти і на 15% капітальні інвестиції.

"Відповідно до заявок підприємств, тарифи на водопостачання зростуть у середньому на 21%, водовідведення подорожчає на 23%. Підприємства аргументували необхідність підвищення тарифу зростанням зарплат співробітників, зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, реагенти і електроенергію", – роз'яснили в НКРЕКП.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мають ввести абонентську плату за воду, опалення та вивезення сміття. Це передбачено вже ухваленим законом "Про житлово-комунальні послуги". У чинних тарифах витрати на утримання й ремонт інфраструктури не закладено, а з введенням абонентської плати гроші на це з'являться.

Водночас є два варіанти: або українці об'єднуються всім будинком (наприклад, створюють ОСББ) і підписують колективні договори на постачання води, тепла, вивезення сміття, або ж кожен самостійно укладає індивідуальні угоди й платить абонплату.