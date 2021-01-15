Українців залишили без субсидій: виплати затримують ще з минулого року

Частина українців отримала оновлені платіжки за комунальні послуги, проте субсидію, яку зазвичай нараховують наприкінці місяця, досі не надали.

На гарячій лінії Кабінету міністрів OBOZREVATEL розповіли, що затримка пов'язана з початком бюджетного року, великою кількістю вихідних днів. "Сподіваємося на швидку нормалізацію виплат, поки немає точної дати, коли це станеться", – пояснили в уряді.

Як написав на своїй сторінці у Facebook колишній віцепрем'єр із соціальної політики Павло Розенко, затримка склала уже близько 3 тижнів. "Гроші мали надійти ще 25-28 грудня! Люди отримали платіжки з новими цінами, а платити немає чим. Мало того, що скоротили нормативи розрахунку субсидій, то вони ще вчасно людям гроші не виплачують", – написав Розенко.

Українцям затримують субсидії facebook.com/pavlo.rozenko

"Я, звичайно, розумію, що зараз багатьох хвилює ціна на газ. Але! За грудень пенсіонерам не прийшла субсидія. Взагалі не прийшла ні за що. Зате мамі прийшов рахунок за опалення поки – 1000 гривень. За квартиру в 37 квадратів. Це як?", – написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Марина Петик.

Марина Петик facebook.com/marina.petik

На гарячій лінії Кабміну роз'яснили: субсидія буде, але пізніше. Всі, хто отримував виплати раніше, можуть розраховувати на неї і в січні.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні розмір субсидій може знизитися приблизно на 40% після карантину. Це пов'язано з новими правилами обліку доходів, а також із перерахунком розміру знижки (обов'язковий платіж збільшать від 15 до 20% від сукупного доходу сім'ї).

Міністерка соцполітики Марина Лазебна заявила, що чиновники переглянуть програми, де є зловживання.