Тариф на електроенергію: Кабмін вирішив не підвищувати ціни тільки на один місяць

Кабінет міністрів продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення у розмірі 1,68 грн/кВт-год до 1 травня.

Крім індивідуальних споживачів, старий тариф також застосовується для гуртожитків, які розраховуються за ресурс за загальним лічильником у межах побутових потреб, без урахування фахової та господарської діяльності. Про це свідчить постанова №238 від 24 березня, опублікована на "Урядовому порталі".

За фіксованою ціною будуть оплачувати електроенергію в багатоквартирних житлових будинках на технічні цілі (роботу котелень, ліфтів, освітлення дворів), а також дачні, садові, гаражно-будівельні кооперативи на технічні цілі та освітлення.

При наявності двозонних лічильників споживачі оплачують половину ціни за період з 23.00 до 7.00, при наявності тризонних лічильників – 1,5 фіксованої ціни з 8.00 до 11.00 і з 20.00 до 22.00 і 0,4 цієї ціни – з 23.00 до 7.00. У всіх інших часових проміжках оплачується повна вартість.

Тарифи на електроенергію в Україні стримує Кабмін за допомогою спеціальної постанови, яка зобов'язує компанії продавати "струм" за встановленою ціною (т.зв. ПСО).

Глава Національної комісії у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк також заявляв, що чинні ціни можуть залишитися й після квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розмір субсидій може знизитися приблизно на 40% після карантину.

Кожна сім'я в середньому заборгувала 3769 грн за комунальні послуги. До того ж ще рік тому ця цифра була на рівні 3500 грн.