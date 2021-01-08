Абонплата на газ різко злетіла: як українцям порахували нові платіжки

В Україні з 1 січня перерахували розмір абонплати. Деякі облгази підвищили свої тарифи в два рази. При цьому кожен українець платить по-різному, сума залежить від обсягів споживання.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Розмір абонентської плати рахується з урахуванням споживання за минулий рік. Увесь газ у кубометрах, які витратили, множать на тариф і ділять на 12 місяців. Те, що вийшло, – абонплата.

Тариф у кожного облгазу свій. Він залежить і від протяжності труб, і від зарплат на підприємстві, і від супутніх витрат. Компанії подали свої розрахунки і комісія вже встигла їх затвердити. Нижче в таблиці можна ознайомитися з розміром абонплати:

Як підвищили абонплату НКРЕКП

Варто враховувати, що в таблиці вказано ціни без ПДВ. Щоб дізнатися кінцеву вартість, до тарифу потрібно додати 20%. Наприклад, для клієнтів "Тернопільгазу" ціна виросла з 1,35 до 2,64 грн за кубометр.

Для розуміння:

із 2020 року тариф на газ розділили на дві складові: за саме блакитне паливо і за його доставку та розподіл (абонплата);

абонплату треба вносити щомісяця, навіть якщо взагалі не користувалися газом;

розмір залежить від обсягів споживання в "газовий" сезон (із жовтня до жовтня минулого року);

якщо за "газовий" сезон витратили 700 кубів, то абонплату потрібно буде вносити за 50 кубометрів на місяць (загальний обсяг ділиться на 12 місяців).

Як раніше писав OBOZREVATEL: