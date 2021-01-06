Біткоїн побив новий рекорд і досяг 1 млн гривень

Середня ринкова вартість біткоїна в середу, 6 січня, досягла позначки 36,2 тисячі доларів або приблизно 1 млн гривень і побила новий історичний рекорд.

За добу головна цифрова валюта подорожчала на 10%, а за останній тиждень – на 22%. Ринкова капіталізація монети перевищила 632 млрд доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.

Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їх котирування вгору. Подорожчання біткоїна обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости і далі.

Водночас в JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїна може перевищити 146 тисяч доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже в найближчий рік її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.

Ринкова капіталізація монети перевищила 632 млрд доларів CoinMarketCap

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.