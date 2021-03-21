Арештом 100% акцій 'Мотор Січ' суд зробив китайцям 'царський подарунок' на $3,6 млрд, – Розенко

Націоналізація з передачею 100% акцій компанії "Мотор Січ" державному агентству АРМА – найгірший із варіантів вирішення долі заводу, який могла вибрати Україна. Такий крок міжнародним арбітражем, де розглядається позов китайських інвесторів до держави Україна, з високою часткою ймовірності буде розцінений як очевидна експропріація.

Про це заявив ексвіцепрем'єр Павло Розенко.

На думку політика, програш України, з якої китайці вимагають стягнути $3,6 млрд, стає очевидним. Причиною цього стало рішення Шевченківського районного суду в місті Києві, який, опираючись на матеріали СБУ, ухвалив рішення заарештувати майно "Мотор Січ" і передати 100% акцій компанії в управління державному агентству АРМА.

"Суд зробив воістину царський подарунок китайським акціонерам "Мотор Січ", а своїм рішенням про передачу заводу і всіх його акцій агентству АРМА остаточно підтвердив, що відповідач – держава Україна. До останніх заяв про націоналізацію і цього судового рішення китайцям в міжнародному арбітражі ще потрібно було якось доводити факт експропріації, нехай і без особливих зусиль, з урахуванням того, що вже наговорили і наробили українські чиновники і політики різних рангів. А тепер все очевидно і без доказів – центральна державна влада України своїми прямими рішеннями відібрала у акціонерів законно придбані акції "Мотор Січ". Тепер експропріацію видно неозброєним оком, а це значить, що Україні вже однозначно доведеться компенсувати акціонерам з КНР $3,6 млрд, які вони вказали в своєму позові до міжнародного арбітражу", – пояснив Розенко.

Ексвіцепрем'єр додав, що норми міжнародного права дозволяють китайським інвесторам після перемоги в арбітражі стягнути з України борг різними способами.

"Держава на відміну від фізичної або юридичної особи – ідеальний боржник з точки зору можливості примусового стягнення. Борги платять з держбюджету, тобто з кишені платників податків. А якщо грошей немає або держава наполягає на небажанні платити борги – їх завжди досить легко можна стягнути, заарештовуючи зарубіжні активи держави і її компанії, будівлі посольств або іншу закордонну нерухомість, її кораблі чи літаки. Навіть президентський літак можна "зловити" арештом в будь-якому аеропорту світу – і це дійсно буде трагікомедійне шоу на весь світ!", – розповів Павло Розенко.

Ексвіцепрем'єр також висловив стурбованість подальшою долею підприємства і його трудового колективу. На його думку, націоналізація "Мотор Січ" стане кінцем історії підприємства.

"Мотор Січ" в управлінні АРМА прийде, безумовно, кінець. В управлінні "Укроборонпрому" – тим більше. Богуслаєв хоч розуміється у виробництві і знає підприємство досконало. А держуправлінці не опускаються до того, щоб вникати в технології і слухати робітників, вони у нас всі у високій політиці, фейсбуці і смартфоні, а в майбутньому сплять і бачать себе на хлібних посадах в далеких багатих країнах. Тому вже сьогодні ми бачимо, як агонізують промислові гіганти, які потрапили в управління Фонду держмайна. У цих організаціях нікому управляти такими величезними специфічними підприємствами і їх просто банкрутять, вичищаючи всі активи, до яких можна дотягнутися, щоб потім продати за безцінь в потрібні руки", – заявив Розенко.

Він також переконаний, що ситуація з "Мотор Січ" завдасть всій авіабудівельній галузі серйозного удару, від якого Україна навряд чи зможе оговтатися.

"Далі – більше, немає "Мотор Січі" – немає "Антонова", а інші підприємства вже можна і в розрахунок не брати. Тому всі інтелектуальні інженерні і виробничі кадри високої кваліфікації знайдуть застосування своїм талантам в Китаї, Росії, Туреччині. Україна, як собака на сіні, залишиться з купою металобрухту і гордим статусом аграрної недодержави", – різко спрогнозував Розенко.

Раніше відомий авіаконструктор Сергій Корж заявив, що націоналізація "Мотор Січ" – це найгірший вибір України, який призведе до деградації і занепаду підприємства. Україна, за словами експерта, не зможе самостійно вибудувати повноцінну авіа-індустрію і створити замкнутий технологічний цикл своїми силами, оскільки країна не має в своєму розпорядженні необхідних фінансових ресурсів, а технології "Мотор Січ" – застарілі і потребують величезних інвестицій для модернізації.