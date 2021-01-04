Відновлення імпорту електроенергії з Росії: Україна завдає шкоди своїй нацбезпеці

Олег Ляшко Mакроекономіка 15:20, 4.01.2021

Відновлення з нового року імпорту в Україну електроенергії з Росії та Білорусії - це величезний злочин проти економіки, енергетики і національної безпеки України. Відновивши злочинний імпорт, номінально українська, а по суті антиукраїнська влада позбавляє сотні тисяч українців і їх сім‘ї доходів, забезпечуючи роботою наших конкурентів за кордоном.

Для Кремля енергоносії завжди були і є політикою, а не бізнесом. Імпортуючи свою електроенергію, Кремль досягає максимальних політичних цілей в Україні. Купуючи російські енергоносії, Україна завдає непоправної шкоди своїй національній безпеці. Тому я звертаюся до президента та уряду негайно припинити злочинний імпорт ворожої електроенергії.

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

Іспит на знання української мови не складатимуть депутати і правоохоронці, – Кремінь

Трамп вимагав від держсекретаря Джорджії перерахувати голоси на його користь. Оприлюднено запис

Стали відомі кілька можливих варіантів зміни умов локдауну в Україні

Помер чоловік, якому пересадили серце у Львові

Помпео відкрито виступив проти Росії та Путіна