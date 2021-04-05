В Україні через польських роботодавців виросли зарплати: названо причину

Конкуренція українських і польських роботодавців є одним із факторів, який підштовхує зарплати в країні до зростання.

Про це заявила комерційна директорка компанії Korn Ferry Олена Меньшикова, пише "НВ Бізнес". "Уже не перший рік, коли наші компанії змушені вдаватися до підвищень зарплат саме з цієї причини. Уявімо сектор/компанія Х, що починає рух у бік підвищення (в зв'язку з "класичним" щорічним підвищенням, інфляцією або цілою низкою чинників, що впливають на бізнес). Компанія Х трохи піднімає планку, після чого починається ланцюгова реакція та в інших гравців ринку не залишається інших опцій, окрім як підвищувати – в іншому разі вони ризикують втратою своїх, як правило, найкращих співробітників", – сказала вона.

Меньшикова зазначає, що конкуренція між українськими та польськими роботодавцями найбільше проявляється в категоріях фахівців і робітників. Ба більше, ринок у Польщі та законодавство створюють усілякі умови для того, щоб співробітникам було там комфортно.

"Їм оплачують переїзди, оплачують проживання, їх годують, їх возять на роботу. Так, не всі приклади райдужні, але умови створені. І роботодавець польський говорить про те, що готовий шукати, інвестувати і забезпечувати для українських співробітників гідні умови праці. Наразі ми бачимо певний спад – за рахунок не завжди відкритих кордонів, не завжди офіційного працевлаштування людей", – зазначає експертка.

Вона навела і ще один приклад – посади, які не потребують фізичної присутності: "Тоді польському роботодавцеві не принципово, звідки територіально буде працювати співробітник. Тому їм їхати не потрібно, вони можуть перебувати тут. Це не співробітник, найнятий в Україні, але його гроші залишаються тут, що для економіки нашої країни вже трохи краще", – підкреслила Меньшикова.

Раніше віцепрем'єр Польщі Ярослав Говін заявив, що його країна повинна "імпортувати руки і, перш за все, мізки й уми з держав, які культурно близькі". Для цього уряд готує нові, спрощені, правила міграційної політики для заробітчан.

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