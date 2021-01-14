У Німеччині влаштували мітинги через спроби добудувати "Північний потік-2" в обхід США

У Німеччині через рішення створити "Кліматичний фонд" для будівництва "Північного потоку-2" в обхід санкцій влаштували акції протесту. Активісти вийшли на мітинг до будівлі берлінської штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Про це йдеться в публікації німецького видання DW. На думку учасників пікету, російський газопровід "Північний потік-2" посилить глобальні кліматичні проблеми. Протестна акція відбулася в Берліні та трьох інших містах, зокрема в Любміні, де розташований термінал газопроводу "Північний потік".

"Рух захисників клімату, що стрімко завоював популярність у Німеччині 2019 року, весь минулий рік через пандемію, локдауни і карантинні обмеження перебував у тіні, але тепер, ймовірно, вирішив знову заявити про себе. І як нову мішень (після вугільних електростанцій і нафтопродуктів цивільної авіації) вибрав проєкт із доставки в Європу ще одного викопного енергоносія – газу", – йдеться в публікації.

Зазначимо, у Німеччині ухвалили рішення створити новий "Фонд захисту клімату" спеціально для того, щоб за допомогою юридичних хитрощів уберегти компанії, які візьмуть участь у будівництві та запуску "Північного потоку-2", від санкцій США.

Відповідне рішення вже розмістили на сайті штату Мекленбурга-Передньої Померанії. Німеччина не приховувала, що сприятиме запуску російського газопроводу. Тепер же країна ЄС знайшла вихід, як завершити проєкт без санкцій США.

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