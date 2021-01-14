У Німеччині влаштували мітинги через спроби добудувати "Північний потік-2" в обхід США
У Німеччині через рішення створити "Кліматичний фонд" для будівництва "Північного потоку-2" в обхід санкцій влаштували акції протесту. Активісти вийшли на мітинг до будівлі берлінської штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).
Про це йдеться в публікації німецького видання DW. На думку учасників пікету, російський газопровід "Північний потік-2" посилить глобальні кліматичні проблеми. Протестна акція відбулася в Берліні та трьох інших містах, зокрема в Любміні, де розташований термінал газопроводу "Північний потік".
"Рух захисників клімату, що стрімко завоював популярність у Німеччині 2019 року, весь минулий рік через пандемію, локдауни і карантинні обмеження перебував у тіні, але тепер, ймовірно, вирішив знову заявити про себе. І як нову мішень (після вугільних електростанцій і нафтопродуктів цивільної авіації) вибрав проєкт із доставки в Європу ще одного викопного енергоносія – газу", – йдеться в публікації.
Зазначимо, у Німеччині ухвалили рішення створити новий "Фонд захисту клімату" спеціально для того, щоб за допомогою юридичних хитрощів уберегти компанії, які візьмуть участь у будівництві та запуску "Північного потоку-2", від санкцій США.
Відповідне рішення вже розмістили на сайті штату Мекленбурга-Передньої Померанії. Німеччина не приховувала, що сприятиме запуску російського газопроводу. Тепер же країна ЄС знайшла вихід, як завершити проєкт без санкцій США.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами.
Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому зазначено, що під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією.
Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2".
Також уряд США готує нові списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проєктом "Північний потік-2".