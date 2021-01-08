У Криму назріває катастрофа через брак води: останній раз така ситуація була ще в 90-х

В анексованому Росією Криму катастрофічно не вистачає води. У грудні 2020-го не було достатньої кількості опадів. В результаті зараз вся вода на півострові займає менший обсяг, ніж одне Партизанський сховище. Останній раз така ситуація спостерігалася ще в 90-х.

Про це повідомляє російське видання "РІА Новості". Так, в кінці минулого року синоптики очікували значні опади, однак прогноз не виправдався. У річці Альма пересихання триває 150 днів, а в Чорній – 141 день.

Саме вони забезпечують водою такі міста як Сімферополь і Севастополь. Останній раз така ситуація спостерігалася ще в 1998 році. Річка Чорна не пересихала вже більше десяти років. "Також пересохлими залишаються гірські річки в околицях Алушти, Феодосії та Судака", – йдеться в публікації видання.

Материкова частина України після анексії перестала постачати питну воду на півострів. Власного ресурсу в Криму катастрофічно не вистачає.

Як повідомляв OBOZREVATEL: