Ціни на нафту побили річний рекорд: як вплине на українців

Олександр Литвин Mакроекономіка 09:55, 11.01.2021 Оновлено: 10:04, 11.01.2021

Світові ціни на нафту марки Brent вперше з лютого 2020-го подолали позначку в 55 доларів за барель. Це в майбутньому може призвести до подорожчання бензину в Україні.

Про це йдеться в даних порталу Investing.com. Так, вартість чорного золота стримує поширення коронавірусу і обмеження на пересування. Крім того, впливає також і політична криза в США.

Як змінилися ціни на нафту
Investing.com

Нафта пішла вгору на тлі досягнення країнами ОПЕК+ нових угод. Вони передбачають, що Росія і Казахстан зможуть збільшити виробництво в лютому і березні на 65 тис. і 10 тис. барелів на добу відповідно. Водночас Саудівська Аравія скоротить видобуток приблизно на 1 млн барелів на добу.

Загальний обсяг видобутку нафти в ОПЕК у лютому і березні 2021 року залишиться на рівні 22,1 млн барелів на добу. Водночас загальний обсяг видобутку партнерами за угодою ОПЕК+ збільшиться в лютому до 14,6 млн барелів, а в березні – до 14,9 млн барелів.

Насамперед від зростання цін виграють країни-експортери, які нарощують валютні виторги. А ось імпортери, до яких належить і більшість країн Європи, змушені купувати енергоресурси за вищими цінами. Так, подорожчання нафтопродуктів на світових ринках на 20% може призвести до зростання цін на бензин в Україні приблизно на 6%. В результаті зростуть і транспортні витрати, які закладені в собівартості більшості товарів і послуг.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У березні 2020 року країни – учасники ОПЕК не змогли продовжити домовленості з видобутку. Унаслідок ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року й побили рекорди 18-річної давності.

  • Країни ОПЕК+ у підсумку домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набула чинності з 1 травня.

  • На початку листопада видання Wall Street Journal повідомило, що у світі через новий коронавірусний локдаун знову почав падати попит на нафту. Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК стали обговорювати нові можливі скорочення видобутку.

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