Ціни на газ у Європі підскочили до максимуму за два місяці: названо нову вартість

Ціни на газ в Європі виросли до максимуму за майже два місяці через похолодання. Так, контракт з поставкою 7 квітня на голландському хабі TTF подорожчав до $249/тис. куб. м, що є максимальним значенням з 9 лютого.

Середнє котирування "на день вперед" у березні коштувало $218, в лютому – $219, в січні – $257 за тисячу куб. м. З початку 2021-го середня ціна контракту на TTF склала $220 за тисячу куб. м. Про це повідомляє "НВ Бізнес" із посиланням на "Інтерфакс".

Наприкінці березня Європа відкрила кампанію із закачування газу до підземних сховищ. Газовикам доведеться компенсувати рекордний відбір за минулу морозну зиму – зі сховищ було піднято майже 69 млрд куб. м. Для порівняння, це на 24 млрд куб. м більше, ніж роком раніше. Тепер підземні сховища забирають газ із ринку, а не додають його в холодні дні.

Поставки скрапленого природного газу на європейський ринок продовжують зростання від місяця до місяця. Поточні поставки за квітень відстають від середнього рівня за квітень 2020 року лише на 6%. Однак цей розрив скорочується з кожним днем.

Раніше повідомлялося, що в підземних сховищах Європи спостерігається серйозний дефіцит газу. Так, 25 березня сезон відбору газу з ПСГ Європи завершився. Піднято рекордний за час публікації відкритих даних, з 2011 року, обсяг газу.

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