Про тарифи (черговий раз)

Позавчора прочитав "геніальні" пропозиції нашого "професійного" уряду щодо регулювання тарифів на газ.

Я якраз зупинився переночувати у новозбудованому готелі в Тернополі.

В номері розпечені батареї. Температура повітря - близько 28 градусів. Регулятора на батареї нема - тільки запірний кран. Або спи у сауні, або в крижаній печері.

Вентиляції немає, кватирки немає. Лише величезні двері на балкон, які для економії грошей зробили без режима провітрювання.

Власник готелю 90% газу спалює абсолютно даремно. Надлишкове тепло йде на вулицю через стіни або через відкриті двері балконів.

Перед тим я день працював у Рівному. В муніципальній будівлі, із муніципальними менеджерами. Чудова зала, зі свіжим ремонтом, з новими вікнами-склопакетами. Але кожні півтори години доводилося відкривати два вікна навстіж, щоб пустити в приміщення кисень.

Бо рекуператор не поставили.

Відсотків 20-30 газу спалили даремно.

Наступного дня повернувся на Буковину, де я орендую будинок. В приміщенні +9 градусів. Його не топили лише 3 дні. Все тепло вивітрилося, бо будинок власник "утеплював" пінопластом товщиною 3 см!

Взагалі, на Буковині я бачив чимало "утеплень" шкіл чи інших будівель державної/комунальної власності. Всюди товщина утеплювача - 5 см (для тих, хто не в курсі - таке "утеплення" не дає жодного ефекту, але часто може прискорювати руйнування стіни).

Була б моя воля - я б підвищив тарифи у 10 разів!

Щоб наш Президент, наші урядовці, наші мери, наші громадяни НАРЕШТІ почали здійснювати термомодернізацію будівель!

Треба не тарифи знижувати, а СПОЖИВАННЯ ЗМЕНШУВАТИ.

Українці споживають енергоносіїв у кілька разів більше, ніж європейці. Вдумайтесь - норматив ЄС на граничне енергоспоживання будівлі - 47 кВт*год/кв.м на рік.

В Україні середнє енергоспоживання - 350 кВт*год/кв.м на рік.

У 7 (сім) разів вище!

І все це відбувається через постійне загравання кожної влади з пільговими цінами. Поки є щось дешеве, ми не думаємо на ньому економити.

Покоління 40+ пам'ятає Жигулі чи Москвичі, забиті вщент буханцями хліба, які возили з міст у села годувати свиней. Бо хліб був дотаційно дешевий (16 коп), дешевший за корм чи зерно.

Окремо звертаюся до апологетів низьких тарифів.

Які б не були тарифи, ви все-одно платите і будете платити за газ реальну ціну.

Є об'єктивна ціна газу. Вона визначається не урядами, а ринком.

За цей газ все-одно треба заплатити ринкову ціну.

Якщо для вас зроблять тариф нижчим, ніж ринкова ціна, то різницю будуть платити заводи (для них встановлять вищі тарифи) або бюджет.

Якщо уряд перекладе навантаження на виробництва, то власники заводів компенсують це навантаження за рахунок ВАШОЇ зарплати.

Якщо уряд перекриватиме цю різницю з бюджету, то це також ВАШІ гроші - ВАШІ податки або ненадані ВАМ медичні чи освітні послуги, невідремонтовані дороги тощо.

Як зараз модно казати, думайТЕ!