Скільки коштуватиме долар в Україні: НБУ показав вартість

В Україні курс долара з 1 до 2 квітня знизиться на одну копійку і досягне позначки в 27,81 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку України. В кінці місяця традиційно компанії закривають свої угоди, кількість операцій зростає. Наразі пропозиція перевищує попит, в результаті це дозволяє поступово знизити вартість валюти.

В цілому ж гривня значно дешевшає з оглядкою на динаміку інших валют країн, що розвиваються через зниження інтересу до ризикових активів на глобальному ринку. Одна з головних причин – відставка глави турецького центробанку, який виступав за жорстку монетарну політику, і прихід на його місце прихильника низьких процентних ставок.

Що впливає на вартість долара:

відсутність позитивних новин від МВФ;

посилення карантину;

кінець місяця;

посівна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2021 році змінять правила покупки доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати. За словами експертів, це один з фінальних етапів лібералізації валютного ринку, який, як здається на перший погляд, потрібен тільки бізнесу для роботи з іншими країнами. Але насправді це зачепить кожного українця.