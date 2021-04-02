Ситуація з водою в Криму буде тільки погіршуватися – польські ЗМІ

Незважаючи на дії РФ, ситуація з водою в окупованому Криму не покращилася. При цьому в 2021-му водопостачання жителів півострова може ще більше погіршитися.

Про це заявив редактор Польсько-українського порталу Даріуш Матерняк у інтерв'ю виданню BiznesAlert. "Краще вже точно не стане. Росіяни намагаються забезпечити водопостачання разовими методами, є плани, в тому числі будівництво газопроводу через Кримський міст, проте це не системні заходи. Жителі скаржаться на відсутність водопостачання та її низьку якість. Без домовленості з Україною ситуація тут не зміниться на краще, і слід пам'ятати, що до 2014 року, тобто до початку російської окупації, 85% потреб у водопостачанні було покрито за рахунок поставок з України", – сказав він.

Місцева "влада" наразі проводить буріння артезіанських свердловин. Відзначається, що водозабір в Криму збільшується, а самі свердловини не в змозі задовольнити цю потребу. У короткостроковій перспективі це, так чи інакше, працює, а в довгостроковій перспективі ця діяльність руйнівна для екосистеми всього півострова.

"Звичайно, всі знають про проблеми Криму, але це пов'язано з незаконною анексією півострова Росією. Дуже рідко можна почути що-небудь про можливі переговори з Росією про постачання води через Північно-Кримський канал. Це може трохи змінитися в цьому році у зв'язку з відкриттям Кримської платформи, яка представляє собою платформу для діалогу про діяльність, пов'язану з деокупацією Криму. Офіційні інавгураційні збори відбудуться в серпні цього року", – відзначає фахівець.

При цьому залишається без відповіді ключове питання: чи буде РФ зацікавлена в якійсь конструктивній участі в цій платформі? Тому що без конструктивної позиції Росії, яку не можна побачити – оскільки ті розглядають Крим як один зі своїх суб'єктів федерації – немає шансів вирішити проблеми півострова, які стосуються воді.

Нагадаємо, в підприємстві "Вода Криму" повідомили, що за останній тиждень істотних приток в водосховища півострова не спостерігається. Про це заявив глава підприємства Володимир Баженов.

Як повідомляв OBOZREVATEL :