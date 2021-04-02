Ситуація з водою в Криму буде тільки погіршуватися – польські ЗМІ
Незважаючи на дії РФ, ситуація з водою в окупованому Криму не покращилася. При цьому в 2021-му водопостачання жителів півострова може ще більше погіршитися.
Про це заявив редактор Польсько-українського порталу Даріуш Матерняк у інтерв'ю виданню BiznesAlert. "Краще вже точно не стане. Росіяни намагаються забезпечити водопостачання разовими методами, є плани, в тому числі будівництво газопроводу через Кримський міст, проте це не системні заходи. Жителі скаржаться на відсутність водопостачання та її низьку якість. Без домовленості з Україною ситуація тут не зміниться на краще, і слід пам'ятати, що до 2014 року, тобто до початку російської окупації, 85% потреб у водопостачанні було покрито за рахунок поставок з України", – сказав він.
Місцева "влада" наразі проводить буріння артезіанських свердловин. Відзначається, що водозабір в Криму збільшується, а самі свердловини не в змозі задовольнити цю потребу. У короткостроковій перспективі це, так чи інакше, працює, а в довгостроковій перспективі ця діяльність руйнівна для екосистеми всього півострова.
"Звичайно, всі знають про проблеми Криму, але це пов'язано з незаконною анексією півострова Росією. Дуже рідко можна почути що-небудь про можливі переговори з Росією про постачання води через Північно-Кримський канал. Це може трохи змінитися в цьому році у зв'язку з відкриттям Кримської платформи, яка представляє собою платформу для діалогу про діяльність, пов'язану з деокупацією Криму. Офіційні інавгураційні збори відбудуться в серпні цього року", – відзначає фахівець.
При цьому залишається без відповіді ключове питання: чи буде РФ зацікавлена в якійсь конструктивній участі в цій платформі? Тому що без конструктивної позиції Росії, яку не можна побачити – оскільки ті розглядають Крим як один зі своїх суб'єктів федерації – немає шансів вирішити проблеми півострова, які стосуються воді.
Нагадаємо, в підприємстві "Вода Криму" повідомили, що за останній тиждень істотних приток в водосховища півострова не спостерігається. Про це заявив глава підприємства Володимир Баженов.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Дощовий приплив води до водосховищ окупованого Росією Криму навесні складе 25-65%. Це не поліпшить ситуацію з нестачею води на півострові.
"Глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов доручив чиновникам підготувати графіки водопостачання курортних міст півострова та закликав підлеглих "готуватися до гіршої ситуації". Раніше він закликав прибережні міста максимально економити воду напередодні курортного сезону.